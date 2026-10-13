SAUDADE

Claudia Leitte publica despedida emocionante para Netinho após morte do cantor: 'Meu irmão'

Cantora compartilhou uma foto ao lado do artista, que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, após complicações de um linfoma não Hodgkin

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:17

Cláudia Leitte e Netinho Crédito: Reprodução

A cantora Claudia Leitte usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para lamentar a morte de Netinho, aos 60 anos, em Salvador. O artista sofria com complicações de um linfoma não Hodgkin do tipo B.

Em uma publicação, Claudia compartilhou uma fotografia ao lado do cantor e deixou uma mensagem de despedida. "Descanse em paz, meu irmão!", escreveu, usando uma figurinha de choro ao lado.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos 1 de 46

A homenagem repercutiu entre os seguidores da artista, que também lamentaram a perda. "Esse fez história no axé", comentou um internauta identificado como Jadson Vieira.

Outras personalidades se manifestaram na publicação oficial que anunciou a morte de Netinho. O apresentador e humorista Carioca destacou a trajetória do cantor e desejou que ele descansasse em paz. "Meus sentimentos… Grande artista! Que Deus o guarde em um ótimo lugar", escreveu.

O cantor Conrado também deixou uma mensagem de condolências. Já Andrea Sorvetão recordou a força demonstrada pelo artista durante os problemas de saúde que enfrentou nos últimos anos. "Aaahhh! Grande guerreiro!!! Sua alegria e força ficaram", declarou.

Netinho estava internado em um hospital de Salvador desde o fim de setembro, após o retorno do câncer. Diagnosticado com linfoma não Hodgkin do tipo B em 2025, o artista passou por tratamento e chegou a apresentar remissão da doença, mas precisou retomar os cuidados médicos após uma recidiva.

A morte foi confirmada pela equipe do cantor, que informou que o quadro evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Em comunicado, os representantes do artista destacaram sua contribuição para a música brasileira. "Artista extraordinário, talentoso, sensível e inovador, Netinho construiu uma trajetória marcada pela alegria, pela música e por um carisma inconfundível", afirmou a nota.