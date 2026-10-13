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Claudia Leitte publica despedida emocionante para Netinho após morte do cantor: 'Meu irmão'

Cantora compartilhou uma foto ao lado do artista, que morreu nesta terça-feira (13), aos 60 anos, após complicações de um linfoma não Hodgkin

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15:17

Cláudia Leitte e Netinho
Cláudia Leitte e Netinho Crédito: Reprodução

A cantora Claudia Leitte usou as redes sociais nesta terça-feira (13) para lamentar a morte de Netinho, aos 60 anos, em Salvador. O artista sofria com complicações de um linfoma não Hodgkin do tipo B.

Em uma publicação, Claudia compartilhou uma fotografia ao lado do cantor e deixou uma mensagem de despedida. "Descanse em paz, meu irmão!", escreveu, usando uma figurinha de choro ao lado.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos

Netinho por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho e a filha, Bruna por Reprodução
Jair Bolsonaro e Netinho por Reprodução
O cantor Netinho ficou internado por cerca de 7 meses entre 2013 e 2014 após complicações por uso de anabolizantes por Reprodução
Netinho se emociona ao falar da sua superação após uso de anabolizantes no Domingão do Faustão por Reprodução/TV Globo
Netinho no hospital por Reprodução/Globo News
Netinho internado após uso de anabolizantes por Reprodução/Facebook
Netinho apareceu em boa forma em fevereiro de 2013 por Divulgação
Netinho na academia por Reprodução/Redes Sociais
Netinho por TV Globo/Reprodução
Netinho com a filha, Bruna, em foto antiga por Reprodução
Netinho por Reprodução
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho e a filha em foto publicada em 2023 por Reprodução/Instagram
Netinho sofreu uma queda no banheiro, mas tranquilizou os fãs por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho mandou recado para os fãs por Reprodução | Instagram
Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) por Reprodução/Instagram
Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo por Reprodução/Instagram
Netinho enfrenta problemas de saúde por Reprodução | Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Cantor Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho em primeiro ensaio após alta do hospital por Reprodução
Netinho antes da doença por Divulgação
Netinho por Divulgação
Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho por Divulgação
1 de 46
Netinho por Reprodução

A homenagem repercutiu entre os seguidores da artista, que também lamentaram a perda. "Esse fez história no axé", comentou um internauta identificado como Jadson Vieira.

Outras personalidades se manifestaram na publicação oficial que anunciou a morte de Netinho. O apresentador e humorista Carioca destacou a trajetória do cantor e desejou que ele descansasse em paz. "Meus sentimentos… Grande artista! Que Deus o guarde em um ótimo lugar", escreveu.

O cantor Conrado também deixou uma mensagem de condolências. Já Andrea Sorvetão recordou a força demonstrada pelo artista durante os problemas de saúde que enfrentou nos últimos anos. "Aaahhh! Grande guerreiro!!! Sua alegria e força ficaram", declarou.

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Netinho estava internado em um hospital de Salvador desde o fim de setembro, após o retorno do câncer. Diagnosticado com linfoma não Hodgkin do tipo B em 2025, o artista passou por tratamento e chegou a apresentar remissão da doença, mas precisou retomar os cuidados médicos após uma recidiva.

A morte foi confirmada pela equipe do cantor, que informou que o quadro evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

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Em comunicado, os representantes do artista destacaram sua contribuição para a música brasileira. "Artista extraordinário, talentoso, sensível e inovador, Netinho construiu uma trajetória marcada pela alegria, pela música e por um carisma inconfundível", afirmou a nota.

Dono de sucessos como "Milla" e "Beijo na Boca", Netinho marcou os carnavais brasileiros e se tornou uma das vozes mais conhecidas do axé na década de 1990.

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