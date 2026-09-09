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Claudia Leitte tem fazenda com vista para rio e rotina de campo no interior da Bahia

Artista encontrou no interior da Bahia um momento de refúgio para a carreira agitada

Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:30

Claudia Leitte com a família em fazenda no interior da Bahia Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Muitas vezes em momentos de descanso e férias, os famosos fogem de camarins iluminados e palco lotados, olhando para o verde e vendo uma norma forma de ver a vida.

Longe do agito dos shows e do Carnaval, Claudia Leitte encontrou no interior da Bahia, um lugar para ter um momento simples e a conexão com a terra.

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Localizada na zona rural da Bahia, a fazenda pertence à família do empresário Márcio Pedreira, esposo da cantora e ao longo dos anos, se tornou um ponto de descanso durante as temporadas da artista que vive em Miami, no Brasil, segundo a Vogue.

A área tem contato direto com a vegetação típica da região e vista privilegiada para o Rio Paraguaçu, criando uma atmosfera que une ambiente rústico e sofisticação de maneira natural.

Registros compartilhados nas redes sociais da família mostram uma rotina marcada por atividades ao ar livre, encontros íntimos e celebrações discretas. Entre os programas favoritos estão passeios a cavalo e aventuras de quadriciclo pelos caminhos da propriedade.

Em julho de 2024, o local que fica em São Gonçalo dos Campos, foi escolhido para sediar a renovação de votos do casal, em uma cerimônia reservada apenas a familiares e amigos próximos.

Conhecida pela energia intensa de apresentações, Claudia encontrou no interior um contraponto necessário.