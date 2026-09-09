Claudia Leitte tem fazenda com vista para rio e rotina de campo no interior da Bahia

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Felipe Sena
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:30
Muitas vezes em momentos de descanso e férias, os famosos fogem de camarins iluminados e palco lotados, olhando para o verde e vendo uma norma forma de ver a vida.
Longe do agito dos shows e do Carnaval, Claudia Leitte encontrou no interior da Bahia, um lugar para ter um momento simples e a conexão com a terra.
Claudia Leitte tem fazenda no interior da Bahia
Localizada na zona rural da Bahia, a fazenda pertence à família do empresário Márcio Pedreira, esposo da cantora e ao longo dos anos, se tornou um ponto de descanso durante as temporadas da artista que vive em Miami, no Brasil, segundo a Vogue.
A área tem contato direto com a vegetação típica da região e vista privilegiada para o Rio Paraguaçu, criando uma atmosfera que une ambiente rústico e sofisticação de maneira natural.
Registros compartilhados nas redes sociais da família mostram uma rotina marcada por atividades ao ar livre, encontros íntimos e celebrações discretas. Entre os programas favoritos estão passeios a cavalo e aventuras de quadriciclo pelos caminhos da propriedade.
Em julho de 2024, o local que fica em São Gonçalo dos Campos, foi escolhido para sediar a renovação de votos do casal, em uma cerimônia reservada apenas a familiares e amigos próximos.
Conhecida pela energia intensa de apresentações, Claudia encontrou no interior um contraponto necessário.
Marcio Pedreira mantém forte ligação com o campo, que acabou influenciando o estilo de vida da cantora. Aos poucos, a fazenda deixou de ser apenas um destino de férias e passou a integrar a identidade da família.