FOLIA

Claudia Leitte vai estrear músicas de novo álbum na Micareta de Feira antes do lançamento

Cantora apresentará faixas inéditas de Reimaginário nesta quinta-feira (19), em cima do trio elétrico; disco chega às plataformas no domingo (22)

Heider Sacramento

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 21:34

Claudia Leitte vai apresentar músicas inéditas de Reimaginário na Micareta de Feira antes do lançamento do álbum Crédito: Reprodução/Divulgação

O público da Micareta de Feira de Santana vai conhecer em primeira mão algumas das músicas do novo álbum de Claudia Leitte. A cantora revelou que fará a estreia de faixas de Reimaginário em cima do trio elétrico nesta quinta-feira (19), durante a abertura da festa. O lançamento oficial do projeto está previsto para domingo (22).

Em entrevista ao g1, a artista confirmou que a apresentação na Bahia será o primeiro contato do público com as novidades ao vivo, antes mesmo da chegada do disco às plataformas digitais. Ela chegou a brincar que acabou antecipando uma surpresa. “Eu vou fazer uma live, mas a estreia mesmo vai ser em Feira, em cima do trio. Não era pra contar tudo, não, mas já contei”, revelou, aos risos.

Claudia Leitte 1 de 27

O álbum reúne 10 faixas inéditas e releituras de músicas conhecidas, incluindo duas canções de Netinho. Claudia também adiantou que acredita no potencial de cinco das novas composições para conquistar os foliões no próximo Carnaval.

Claudia Leitte fala sobre expectativa para o Carnaval

A Micareta de Feira acontece pela primeira vez em novembro, fora do calendário tradicional de abril. Para Claudia, a mudança de data pode transformar a festa em um esquenta para o verão e para o Carnaval de 2027.

“Vai ser um momento onde eu vou cantar tudo que eu vim colocando no coração para botar para fora. Como a boca fala do que está cheio o coração, eu vou transbordar emoção nessa avenida em Feira de Santana”, afirmou.

Apesar da expectativa em torno das novas músicas, a cantora disse que não cria suas canções pensando exclusivamente em conquistar o título de música do Carnaval. Para ela, o objetivo principal é fazer o público dançar, cantar e celebrar.

“Eu faço para ver o povo feliz, o povo dançando, cantando, se encontrando, beijando na boca, abraçando, fazendo amizade. Celebrando a vida ali”, resumiu.

Novo álbum deve ganhar turnê

Claudia também revelou que pretende transformar Reimaginário em um espetáculo itinerante. A ideia é levar aos palcos a identidade musical e visual do projeto, seguindo o formato de trabalhos anteriores.

“Eu quero que seja uma turnê, como aconteceu nos meus últimos trabalhos, mas eu quero que ele [o álbum] se explique”, contou.