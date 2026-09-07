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Claudia Raia lembra alerta de Jô Soares que levou à descoberta de câncer: 'Eu estaria sem a perna'

Atriz contou que o humorista percebeu uma pinta suspeita em sua perna e a incentivou a buscar atendimento médico

Heider Sacramento

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 18:10

Claudia Raia contou como um alerta de Jô Soares ajudou a descobrir um melanoma Crédito: Reprodução

Uma observação feita por Jô Soares anos atrás acabou sendo decisiva para Claudia Raia. Em participação no Sem Censura, da TV Brasil, a atriz revelou que o humorista percebeu uma alteração em uma pinta localizada em sua perna e insistiu para que ela procurasse um especialista.

O episódio aconteceu durante o período em que os dois mantinham uma relação próxima. Claudia contou que Jô a encaminhou ao médico Drauzio Varella, que avaliou a lesão e identificou um melanoma cancerígeno. A pinta foi retirada e, segundo a atriz, a descoberta precoce evitou que o problema evoluísse.

Mansão de Claudia Raia 1 de 14

Ao recordar a situação, Claudia dimensionou a gravidade que o diagnóstico poderia ter alcançado caso a alteração não tivesse sido percebida a tempo. “Ele salvou a minha vida, porque em dois anos eu estaria sem a perna”, afirmou.

A história foi lembrada pela atriz enquanto falava sobre a importância de Jô em sua trajetória. Os dois namoraram entre 1984 e 1986 e também dividiram os palcos e a televisão, inclusive no humorístico Viva o Gordo.