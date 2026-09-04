Claudia Raia relembra romance com Jô Soares e revela como apresentador detectou câncer e salvou sua vida

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Felipe Sena
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 17:08
A atriz Claudia Raia, de 59 anos, revelou um momento importante de sua vida ao relembrar sua relação íntima com o apresentador Jô Soares, que morreu em 2022.
A artista relembrou momentos do namoro dos dois e disse que o comunicador a ajudou a detectar o câncer. “Ele salvou a minha vida”, disse em entrevista ao programa Sem Censura.
Claudia Raia
De acordo com a atriz, ele viu uma pinta na sua perna e disse que ela investigasse a lesão. “Me levou no Dráuzia Varella, que disse que era um melanoma cancerígeno e que iríamos tirar. Ele salvou a minha vida, porque em dois anos eu estaria sem a perna”, contou.
Claudia Raia e Jô Soares foram namorado entre 1984 e 1986. Segundo a atriz, os dois se conheceram em um restaurante do Rio de Janeiro, após uma apresentação da artista no musical A Chorus Line.
Cissa Guimarães relembrou uma frase dita por Jô sobre o encontro: “A cada 10 anos nasce uma estrela, mas de 20 em 20 anos nasce uma mulher como você”, disse o artista na época.
“Foi a primeira coisa que ele me disse quando o encontrei. Quando eu cheguei [no restaurante], ele se levantou e disse: ‘Preciso falar uma coisa para você’; e falou essa frase.”, comentou a atriz.
Claudia ainda ressaltou a importância de Jô Soares em sua carreira. “Eu trabalhei com grandes comediantes no Viva o Gordo. Me lembro que o estúdio começava 14h; 12h eu já estava lá e assistia a todos os comediantes o dia inteiro”, lembrou.
“Quando eu cheguei para gravar, eu achava que seria a gostosona — porque naquela época era assim: os comediantes e as gostosonas. Mas, quando cheguei, eu tinha um quadro com ele!”, finalizou.