SAIBA DETALHES

Claudia Raia relembra romance com Jô Soares e revela como apresentador detectou câncer e salvou sua vida

Claudia Raia e Jô Soares foram namorados entre 1984 e 1986.

Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 17:08

Claudia Raia ainda ressaltou a importância de Jô Soares em sua carreira Crédito: Reprodução | Globoplay e Instagram

A atriz Claudia Raia, de 59 anos, revelou um momento importante de sua vida ao relembrar sua relação íntima com o apresentador Jô Soares, que morreu em 2022.

A artista relembrou momentos do namoro dos dois e disse que o comunicador a ajudou a detectar o câncer. “Ele salvou a minha vida”, disse em entrevista ao programa Sem Censura.

Claudia Raia 1 de 11

De acordo com a atriz, ele viu uma pinta na sua perna e disse que ela investigasse a lesão. “Me levou no Dráuzia Varella, que disse que era um melanoma cancerígeno e que iríamos tirar. Ele salvou a minha vida, porque em dois anos eu estaria sem a perna”, contou.

Claudia Raia e Jô Soares foram namorado entre 1984 e 1986. Segundo a atriz, os dois se conheceram em um restaurante do Rio de Janeiro, após uma apresentação da artista no musical A Chorus Line.

Cissa Guimarães relembrou uma frase dita por Jô sobre o encontro: “A cada 10 anos nasce uma estrela, mas de 20 em 20 anos nasce uma mulher como você”, disse o artista na época.

“Foi a primeira coisa que ele me disse quando o encontrei. Quando eu cheguei [no restaurante], ele se levantou e disse: ‘Preciso falar uma coisa para você’; e falou essa frase.”, comentou a atriz.

Claudia ainda ressaltou a importância de Jô Soares em sua carreira. “Eu trabalhei com grandes comediantes no Viva o Gordo. Me lembro que o estúdio começava 14h; 12h eu já estava lá e assistia a todos os comediantes o dia inteiro”, lembrou.