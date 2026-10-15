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Claudia Raia revela que já foi presa na Argentina e explica o motivo: 'Eu sou fichadíssima'

Atriz tinha apenas 15 anos quando foi levada a uma delegacia durante a Guerra das Malvinas e revelou que continua 'fichada' no país até hoje

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 09:49

Claudia Raia Crédito: Reprodução/Instagram

Claudia Raia revelou que já foi presa na Argentina. A atriz, hoje com 59 anos, contou que foi detida quando tinha apenas 15, durante uma viagem ao país para se apresentar no espetáculo Sexcitante, ao lado da vedete e apresentadora argentina Susana Giménez. O episódio aconteceu durante a Guerra das Malvinas e envolveu uma operação policial contra homens gays. Mesmo tendo sido liberada no mesmo dia, ela afirmou que continua "fichada" até hoje.

A história foi contada por Claudia durante participação no programa Ambulatório da M.O.D.A., comandado por Gabb. Ao recordar o episódio, a artista explicou que, naquele período, homens gays eram perseguidos pelas autoridades argentinas.

Mansão de Claudia Raia 1 de 14

"Fui presa já na Argentina. Teve um momento, na Guerra das Malvinas, que os gays eram proibidos de existir", declarou.

Claudia contou que havia carros pretos conhecidos como "Averiguação de Antecedentes", que circulavam pelas ruas e levavam pessoas suspeitas de serem gays. Segundo ela, os homens detidos eram agredidos durante as abordagens. "Quem eles achavam que era gay, levavam e batiam. Como você julga uma pessoa andando na rua?", questionou a atriz, indignada.

A prisão aconteceu em uma dessas patrulhas, enquanto Claudia estava em um restaurante com um grupo de amigos. Na época, ela estava acompanhada de 19 homens gays. A atriz contou que um dos amigos tentou evitar que ela fosse reconhecida, mas a situação acabou se complicando.

"Eles entraram no restaurante que a gente estava, eu fazia Sexcitante, uma revista musical, com Susana Giménez. Estava sentada com 19 gays em volta de mim, só eu mulher, com uma maquiagem inaceitável. Perguntaram para mim e meu amigo falou: 'Não fala espanhol. Fala português e que é brasileira'. Mas minha foto estava no teatro em frente de biquíni", relatou.

Apesar da tentativa de explicar a situação, Claudia foi levada à delegacia junto com os amigos. A atriz afirmou que ficou preocupada com o que poderia acontecer com eles e que acabou sendo liberada no mesmo dia, enquanto os demais permaneceram detidos.

"Me levaram e foi uma loucura. Eu e 19 gays. Estava preocupadíssima com meus amiguinhos gays", contou.

Mesmo tendo sido liberada, Claudia afirmou que o episódio deixou um registro que ainda aparece quando ela chega à Argentina. A atriz também ressaltou que tinha apenas 15 anos na época e que, por ser menor de idade, não poderia ter sido presa daquela maneira.