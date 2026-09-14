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Claudia Raia surpreende ao revelar passado como campeã de ginástica olímpica antes da fama

A atriz contou que conquistou títulos estaduais no esporte antes de seguir na carreira artística

Kamila Macedo

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:05

Cláudia Raia já foi atleta de ginástica olímpica na infância Crédito: Reprodução

Uma das atrizes mais marcantes da dramaturgia brasileira, Claudia Raia revelou recentemente que teve uma forte ligação com o esporte na juventude, anos antes da sua consolidação na carreira artística. Durante a infância e adolescência, a artista se dedicou à ginástica olímpica e chegou a conquistar títulos estaduais.

“Quando eu era criança, adolescente, eu fui campeã campineira de ginástica olímpica e depois fui campeã paulista de ginástica olímpica”, contou Cláudia no podcast “Só Até Aqui”, apresentado por Dan Mendes.

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A artista também comentou o motivo de ter abandonado a modalidade: “Mas aí eu cresci demais, não rolou mais. Não rolou, ficou muito grande. Fiquei muito grande”, explicou.

A ginástica, contudo, não foi a única atividade física de sua juventude. Ela também se dedicou ao balé, tendo iniciado na dança com apenas dois anos de idade.

Maternidade em diferentes fases da vida

Em outro momento da entrevista, a atriz abordou sua vida pessoal e a relação com a maternidade, com foco no filho caçula, Luca, de três anos. O menino é fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello e tem uma diferença de mais de duas décadas em relação aos irmãos mais velhos: Enzo Celulari, de 29 anos, e Sophia Raia, de 23 anos, frutos de seu relacionamento anterior com Edson Celulari.

“É muito mais complexo. Para ser mãe não tem técnica, não tem aprendizado, não tem uma teoria, cartilha, não tem nada que você possa seguir. Até porque nem você ter sido mãe ajuda em alguma coisa no segundo filho”, contou a atriz.

Ela destacou ainda as mudanças na criação entre o caçula e os mais velhos, especialmente no que diz respeito ao uso de dispositivos eletrônicos: “Por exemplo, o Luca, a gente não deixou ele ver tela até os dois anos e pouco. Ele vê pouquíssima tela. Eu prefiro levá-lo ao cinema para ele ver um filme do que ele ficar vendo tela. No carro, só quando precisa mesmo”.