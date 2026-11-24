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Felipe Sena
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 19:04
Claudia Raia roda o Brasil com a turnê nacional do musical “Tarsila, a brasileira” e já tem datas marcadas para temporada em Salvador, entre os dias 26 e 29 de novembro, no Teatro Castro Alves.
Produzido e estrelado por Claudia Raia, o musical estreou em 2014 e já foi assistido por mais de 140 mil pessoas. A montagem retrata a trajetória da pintora Tarsila do Amaral, um dos principais nomes do modernismo brasileiro, desde seu retorno de Paris, em 1922, até a criação de obras marcantes como “Abaporu”.
Além de Salvador, a turnê passará por Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. A venda de ingressos estão sendo feitas pelo Sympla.