CULTURA

Claudia Raia traz turnê nacional de musical sobre pintora Tarsila do Amaral a Salvador entre 26 e 29 de novembro

Montagem retrata a trajetória da pintora Tarsila do Amaral, um dos principais nomes do modernismo brasileiro

Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 19:04

Claudia Raia vive Tarsila do Amaral em musical Crédito: Divulgação

Claudia Raia roda o Brasil com a turnê nacional do musical “Tarsila, a brasileira” e já tem datas marcadas para temporada em Salvador, entre os dias 26 e 29 de novembro, no Teatro Castro Alves.

Produzido e estrelado por Claudia Raia, o musical estreou em 2014 e já foi assistido por mais de 140 mil pessoas. A montagem retrata a trajetória da pintora Tarsila do Amaral, um dos principais nomes do modernismo brasileiro, desde seu retorno de Paris, em 1922, até a criação de obras marcantes como “Abaporu”.