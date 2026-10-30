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Clean e inspirado no sol e na natureza: Como é o quarto do filho de Tati Machado, que chega na reta final da gravidez

Entre os elementos decorativos se destacam no ambiente uma parede com desenho de sol, pássaros e nuvens no teto

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16:40

Tati Machado revelou detalhes de decoração especial Crédito: Reprodução | TV Globo e Instagram

A apresentadora Tati Machado revelou detalhes do quarto preparado para a chegada de Rafael, seu segundo filho com o diretor de fotografia Bruno Monteiro, no programa Mais Você, nesta sexta-feira (30).

Com a decoração com o tema “O Sol”, e a energia associada a ele, para Tati o espaço é um “sonho”. “Esse quartinho é um sonho pra gente. E quando eu e o Bruno pensamos: ‘Ah, qual vai ser a temática?’, a gente pensou em ser alguma coisa solar. Uma energia forte do sol e do que representa o sol”, contou Tati durante a atração.

Tati Machado prepara quarto para chegada de Rafael 1 de 10

O espaço reúne móveis e objetos típicos de quarto de bebê, mas com um toque especial, como berço, cômoda, sofá e uma poltrona destinada a auxiliar a mãe durante a amamentação.

Entre os elementos decorativos se destacam no ambiente uma parede com desenho de sol, pássaros e nuvens no teto. A proposta inclui ainda uma combinação de verde e amarelo, tecidos aplicados nas paredes, peças de madeira, pintura em aquarela, iluminação em LED e detalhes dourados.

Vale lembrar que o momento de felicidade de Tati Machado chega após momentos difíceis como quando a apresentadora sofreu um aborto espontaneo precoce, em 2019, que foi revelado apenas tempos depois.

Em maio do ano passado, Tati ainda sofreu a perda dolorosa de Rael, após uma gestação que transcorreu de forma saudável e deu entrada na maternidade com 33 semanas (8 meses) após perceber a ausência de movimentos fetais. Por indicação médica visando a sua recuperação física e psicológica, Tati deu à luz a um bebê natimorto.

A apresentadora enfrentou um luto doloroso e silencioso, relatando que levou cerca de seis meses apenas para conseguir entrar novamente no quarto que tinha sido planejado para o filho.

Em junho de 2026, o medo tomou conta após o anúncio da nova gravidez. Ao descobrir que estava grávida de seu segundo filho, Rafael, Tati viveu um misto de sentimentos, com medo de que algo desse errado novamente.