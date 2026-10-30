Clean e inspirado no sol e na natureza: Como é o quarto do filho de Tati Machado, que chega na reta final da gravidez

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Felipe Sena
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16:40
A apresentadora Tati Machado revelou detalhes do quarto preparado para a chegada de Rafael, seu segundo filho com o diretor de fotografia Bruno Monteiro, no programa Mais Você, nesta sexta-feira (30).
Com a decoração com o tema “O Sol”, e a energia associada a ele, para Tati o espaço é um “sonho”. “Esse quartinho é um sonho pra gente. E quando eu e o Bruno pensamos: ‘Ah, qual vai ser a temática?’, a gente pensou em ser alguma coisa solar. Uma energia forte do sol e do que representa o sol”, contou Tati durante a atração.
Tati Machado prepara quarto para chegada de Rafael
O espaço reúne móveis e objetos típicos de quarto de bebê, mas com um toque especial, como berço, cômoda, sofá e uma poltrona destinada a auxiliar a mãe durante a amamentação.
Entre os elementos decorativos se destacam no ambiente uma parede com desenho de sol, pássaros e nuvens no teto. A proposta inclui ainda uma combinação de verde e amarelo, tecidos aplicados nas paredes, peças de madeira, pintura em aquarela, iluminação em LED e detalhes dourados.
Vale lembrar que o momento de felicidade de Tati Machado chega após momentos difíceis como quando a apresentadora sofreu um aborto espontaneo precoce, em 2019, que foi revelado apenas tempos depois.
Em maio do ano passado, Tati ainda sofreu a perda dolorosa de Rael, após uma gestação que transcorreu de forma saudável e deu entrada na maternidade com 33 semanas (8 meses) após perceber a ausência de movimentos fetais. Por indicação médica visando a sua recuperação física e psicológica, Tati deu à luz a um bebê natimorto.
A apresentadora enfrentou um luto doloroso e silencioso, relatando que levou cerca de seis meses apenas para conseguir entrar novamente no quarto que tinha sido planejado para o filho.
Em junho de 2026, o medo tomou conta após o anúncio da nova gravidez. Ao descobrir que estava grávida de seu segundo filho, Rafael, Tati viveu um misto de sentimentos, com medo de que algo desse errado novamente.
No último mês de outubro, a apresentadora se afastou temporariamente do programa Saia Justa, do GNT, para desacelerar, ao atingir a reta final da gravidez (27 semanas).