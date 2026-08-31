FILME DO DIA

'Click' faz refletir sobre o tempo que perdemos tentando chegar ao futuro: veja dica de filme do dia (31 de agosto)

Por trás do humor, Click deixa uma reflexão que continua atual

Felipe Sena

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08:00

Filme traz reflexão sobre o tempo e o futuro Crédito: Reprodução | Netflix

E se você pudesse apertar um botão e avançar rapidamente pelos momentos mais difíceis da vida? É essa possibilidade que muda completamente a rotina de Michael Newman, personagem de Adam Sandler em Click. O que começa como uma oportunidade de escapar das situações indesejadas do dia a dia se transforma em uma história divertida e emocionante sobre família, escolhas e a maneira como aproveitamos o tempo.

No longa, Michael Newman (Adam Sandler) é casado com Donna (Kate Beckinsale) e tem dois filhos. Ele tem dificuldades em ver sua família, visto que passa bastante tempo no escritório de arquitetura em que trabalha, no intuito de chamar a atenção de seu chefe (David Hasselhoff). Porém, após entrar em uma loja com intuito de comprar um novo controle remoto para sua casa, parece ter encontrado uma solução para seu problema.

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Isso porque, ao chegar no local, conhece o excêntrico funcionário Morty (Christopher Walken), e acaba comprando um controle remoto experimental, com a promessa de facilitar sua vida. Michael logo descobre que o controle possui outras funções, como abafar o som dos latidos de seu cachorro e também adiantar os fatos de sua própria vida, o que mudará as coisas para sempre, não necessariamente para melhor.

Por trás do humor, Click deixa uma reflexão que continua atual: na tentativa de chegar mais rápido ao futuro, quantos momentos importantes podemos deixar passar? Talvez a vida não esteja nos grandes acontecimentos que esperamos, mas justamente nos pequenos instantes que costumamos ter pressa para superar.