SORTUDO

Cliente ganha compras grátis por 40 anos em gigante dos supermercados após sorteio de R$ 250 mil

João Gabriel foi o vencedor da campanha de aniversário do Grupo Mateus e recebeu o prêmio na última sexta-feira (25)

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 14:16

João Gabriel, morador de Quixeramobim, foi o grande vencedor da campanha Crédito: Elistênio Alves/SMC/Reprodução

Um morador de Quixeramobim, no interior do Ceará, ganhou um prêmio que promete aliviar o bolso na hora de fazer supermercado pelas próximas quatro décadas. João Gabriel foi o grande vencedor da promoção de 40 anos do Grupo Mateus e recebeu o equivalente a 40 anos de compras grátis, em uma premiação estimada em R$ 250 mil.

A entrega oficial aconteceu na manhã da última sexta-feira (25), na unidade do Mateus Supermercado em Quixeramobim, cidade que fica a cerca de 210 quilômetros de Fortaleza. A cerimônia reuniu funcionários, clientes e representantes da empresa para marcar a entrega do prêmio.

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 1 de 8

O valor foi calculado pela organização da promoção para representar o custo estimado das compras do vencedor ao longo de 40 anos. Na prática, João Gabriel poderá utilizar o benefício de forma gradual, seguindo as regras e condições previstas no regulamento da campanha.

Como funcionou a promoção?

A ação foi criada para comemorar os 40 anos do Grupo Mateus e ficou disponível entre 1º de agosto e 9 de setembro de 2026. Para participar, era necessário ter cadastro no aplicativo Mateus Mais e realizar compras de pelo menos R$ 40 em uma das lojas participantes da promoção.