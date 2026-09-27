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Cliente ganha compras grátis por 40 anos em gigante dos supermercados após sorteio de R$ 250 mil

João Gabriel foi o vencedor da campanha de aniversário do Grupo Mateus e recebeu o prêmio na última sexta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 14:16

João Gabriel, morador de Quixeramobim, foi o grande vencedor da campanha
João Gabriel, morador de Quixeramobim, foi o grande vencedor da campanha Crédito: Elistênio Alves/SMC/Reprodução

Um morador de Quixeramobim, no interior do Ceará, ganhou um prêmio que promete aliviar o bolso na hora de fazer supermercado pelas próximas quatro décadas. João Gabriel foi o grande vencedor da promoção de 40 anos do Grupo Mateus e recebeu o equivalente a 40 anos de compras grátis, em uma premiação estimada em R$ 250 mil.

A entrega oficial aconteceu na manhã da última sexta-feira (25), na unidade do Mateus Supermercado em Quixeramobim, cidade que fica a cerca de 210 quilômetros de Fortaleza. A cerimônia reuniu funcionários, clientes e representantes da empresa para marcar a entrega do prêmio.

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
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Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
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Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus

O valor foi calculado pela organização da promoção para representar o custo estimado das compras do vencedor ao longo de 40 anos. Na prática, João Gabriel poderá utilizar o benefício de forma gradual, seguindo as regras e condições previstas no regulamento da campanha.

Como funcionou a promoção?

A ação foi criada para comemorar os 40 anos do Grupo Mateus e ficou disponível entre 1º de agosto e 9 de setembro de 2026. Para participar, era necessário ter cadastro no aplicativo Mateus Mais e realizar compras de pelo menos R$ 40 em uma das lojas participantes da promoção.

O consumidor também precisava informar o CPF ao operador de caixa antes do registro da compra. Depois de atender aos critérios, a compra gerava automaticamente um número da sorte e uma raspinha para participação na campanha. As compras podiam ser feitas nas lojas participantes ou pelo e-commerce da rede, mas as compras no atacado não eram válidas.

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