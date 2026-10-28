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Clima de romance surge entre Gabriel e Bela, enquanto Vanessa pede a Sílvia sonde o ‘novo casal’ em Por Você nesta quarta (28 de outubro)

Vilã pede ajuda de Sílvia e Margô para sondar os dois e tentar desfazer novo ‘romance’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06:00

Bela (Sheron Menezzes) e Gabriel (Thiago Lacerda) voltam a se conhecer em 'Por Você'
Bela (Sheron Menezzes) e Gabriel (Thiago Lacerda) voltam a se conhecer em 'Por Você' Crédito: Victor Pollak/Rede Globo/Divulgação

No capítulo da novela das sete, Por Você, desta quarta-feira (28), segundo o Gshow, muitos acontecimentos tomam conta do decorrer da trama.

Vanessa (Alinne Moraes) provoca Manoel após amigo da mãe se mudar para mansão de Pérola. Vanessa ainda pede que Sílvia (Fernanda de Freitas) converse com Margô (Regiane Alves) para sondá-la sobre a relação entre Lucas e Bela, com o objetivo de desfazer o entrosamento da protagonista com Gabriel (Thiago Lacerda), seu ex.

Bela e Gabriel em Por Você

Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
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Enquanto isso, Gabriel oferece carona a Bela, que está com o carro preso no estacionamento, e Zé (Fábio Lago) vê os dois juntos. Lucas (Amaury Lorenzo) comenta com Margô que sente falta de Bela, mas desiste de tentar retomar o relacionamento ao vê-la ao lado de Gabriel.

Bela se emociona com a apresentação de Samuca (Kadu Spinola) na escola. Lucas investe em Margô e a convida para ir ao teatro.

Na tentativa de retomar ainda a guarda dos irmãos, Peixe (Cauê Campos) insiste com os irmãos que eles precisam deixar a casa de Bela. A filha de Bela, Leandra (Giovanna Grigio) pergunta a Toy (Rodrigo Lelis) por que ele está agindo de forma diferente com ela. Um clima de romance surge entre Gabriel e Bela.

Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV.

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