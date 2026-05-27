CULINÁRIA

Clima de São João: Daniel Cady ensina a fazer mingau de milho verde cremoso com apenas 6 ingredientes

Nutricionista compartilhou em seu canal no YouTube o passo a passo da receita

Kamila Macedo

Publicado em 27 de maio de 2026 às 08:00

Daniel Cady ensina a preparar um mingau de milho verde natural Crédito: Reprodução/Youtube

O mês de junho está se aproximando e, com ele, chegam os dias mais frios e o clima de São João. Nessa época do ano, receitas afetivas e quentinhas são indispensáveis para confortar as refeições do dia a dia. Pensando nisso, Daniel Cady ensinou em seu canal no YouTube como preparar um mingau de milho verde.

Feito com apenas seis ingredientes, o prato é ideal para o café da manhã, lanche da tarde ou para aquecer o corpo antes de dormir.

Simples e rápida, a receita tem como único segredo a escolha do ingrediente principal. O nutricionista explica que as espigas devem ser frescas e os grãos precisam estar bem inchados. Ao apertar um grão, ele deve estourar e liberar um caldo leitoso; versões murchas ou secas devem ser descartadas. Essa seleção é o que garante a textura cremosa ideal para o mingau.

Mingau de milho verde: receita de Daniel Cady para dias frios 1 de 10

Confira os seis ingredientes necessários:

Milho verde na espiga

Leite de coco

Açúcar a gosto

Cravo-da-índia

1 pitada de sal

Canela em pó para finalizar

Abaixo, veja o modo de preparo:

Com o auxílio de uma faca, corte os grãos rentes à espiga com cuidado. Em seguida, leve o milho ao liquidificador ou processador junto com o leite de coco e bata bem. Coe o líquido em uma peneira para separar o sumo da parte fibrosa. Daniel Cady sugere reaproveitar esse bagaço em outros preparos, como um bolo de milho verde. Como prática sustentável contra o desperdício, os sabugos restantes podem ser descartados em uma composteira ou utilizados na alimentação de galinhas.

Despeje o caldo coado em uma panela em fogo baixo ou médio-baixo. E não pode faltar cravo-da-índia para aromatizar, junto com o açúcar a gosto e uma pitada de sal, que serve para realçar os sabores. Mexa o conteúdo sem parar, sempre na mesma direção, até que engrosse.

O ponto correto é atingido quando, ao passar o dedo nas costas da colher, o rastro permanece limpo e não se fecha. Nesse momento, desligue o fogo, transfira o mingau para uma cumbuca e finalize salpicando canela em pó.