Clima de São João: Daniel Cady ensina a fazer mingau de milho verde cremoso com apenas 6 ingredientes

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Kamila Macedo
Publicado em 27 de maio de 2026 às 08:00
O mês de junho está se aproximando e, com ele, chegam os dias mais frios e o clima de São João. Nessa época do ano, receitas afetivas e quentinhas são indispensáveis para confortar as refeições do dia a dia. Pensando nisso, Daniel Cady ensinou em seu canal no YouTube como preparar um mingau de milho verde.
Feito com apenas seis ingredientes, o prato é ideal para o café da manhã, lanche da tarde ou para aquecer o corpo antes de dormir.
Simples e rápida, a receita tem como único segredo a escolha do ingrediente principal. O nutricionista explica que as espigas devem ser frescas e os grãos precisam estar bem inchados. Ao apertar um grão, ele deve estourar e liberar um caldo leitoso; versões murchas ou secas devem ser descartadas. Essa seleção é o que garante a textura cremosa ideal para o mingau.
Mingau de milho verde: receita de Daniel Cady para dias frios
Confira os seis ingredientes necessários:
Milho verde na espiga
Leite de coco
Açúcar a gosto
Cravo-da-índia
1 pitada de sal
Canela em pó para finalizar
Abaixo, veja o modo de preparo:
Com o auxílio de uma faca, corte os grãos rentes à espiga com cuidado. Em seguida, leve o milho ao liquidificador ou processador junto com o leite de coco e bata bem. Coe o líquido em uma peneira para separar o sumo da parte fibrosa. Daniel Cady sugere reaproveitar esse bagaço em outros preparos, como um bolo de milho verde. Como prática sustentável contra o desperdício, os sabugos restantes podem ser descartados em uma composteira ou utilizados na alimentação de galinhas.
Despeje o caldo coado em uma panela em fogo baixo ou médio-baixo. E não pode faltar cravo-da-índia para aromatizar, junto com o açúcar a gosto e uma pitada de sal, que serve para realçar os sabores. Mexa o conteúdo sem parar, sempre na mesma direção, até que engrosse.
O ponto correto é atingido quando, ao passar o dedo nas costas da colher, o rastro permanece limpo e não se fecha. Nesse momento, desligue o fogo, transfira o mingau para uma cumbuca e finalize salpicando canela em pó.
O resultado é uma sobremesa tradicional com consistência perfeita e prática de fazer, seja para os fias frios, para entrar no clima de São João ou só para saciar a vontade de um mingau de milho verde quentinho.