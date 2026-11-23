TELEVISÃO

CNN Brasil faz demissões após eleições e corta 16 jornalistas para diminuir custos

Emissora atribuiu dispensas à queda na arrecadação publicitária

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 10:12

CNN Brasil fez cortes em equipe Crédito: Reprodução

A CNN Brasil realizou uma série de demissões nesta segunda-feira (23), quase um mês após as eleições presidenciais. A emissora desligou 16 profissionais da Redação e promoveu cortes em equipes de produção como parte de uma estratégia para reduzir custos. As informações foram divulgadas por Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo.

Procurado pela coluna, o canal confirmou as dispensas. Em comunicado interno enviado aos funcionários, o CEO João Vitor Xavier justificou a decisão pela diminuição da arrecadação publicitária e afirmou que a empresa pretende concentrar esforços em áreas consideradas prioritárias para sua atuação jornalística. Os cortes devem atingir especialmente o setor de entretenimento.

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"Estamos ajustando nossa operação à realidade da economia e às perspectivas para o mercado. Vamos concentrar esforços no que define a CNN: o jornalismo de hard news e a cobertura de temas como política, economia, assuntos internacionais, infraestrutura e agronegócio", afirmou Xavier na mensagem.

Apesar das demissões, a emissora informou que as grades de programação da CNN Brasil e da CNN Money serão mantidas integralmente. Nenhum programa será encerrado em decorrência dos cortes.

Ao comentar a saída dos funcionários, o CEO lamentou as dispensas e agradeceu aos profissionais que deixam a empresa. "Aos colegas que estão deixando a CNN Brasil, quero expressar meu respeito e minha gratidão. O trabalho de cada um foi importante para construir a empresa e o jornalismo que fazemos", declarou.

Outras demissões em empresas de Rubens Menin

Esta não é a primeira rodada de demissões em empresas de comunicação lideradas pelo empresário Rubens Menin. No início de novembro, a Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte (MG), também dispensou 16 profissionais.