Cobertura de luxo de Mara Maravilha é avaliada em R$ 3 milhões e tem 356 m² em Alphaville; veja detalhes

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Heider Sacramento
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 22:15
Uma cobertura de 356 m² em Alphaville, Barueri (SP) voltou a chamar atenção após a entrada de Gabriel Torres em ‘A Fazenda 18’. O imóvel pertence a Mara Maravilha, ex-mulher do ator e cantor, e foi colocado à venda por R$ 3 milhões após a separação do casal.
Segundo informações divulgadas pelo Extra em 2025, a propriedade também chegou a ser oferecida para aluguel por R$ 25 mil mensais. O apartamento reúne características de um imóvel de alto padrão, distribuídas entre os ambientes internos e a área externa.
Entre os espaços estão três quartos, sendo uma suíte com closet, quatro banheiros, sala de estar e jantar, varandão e cozinha planejada. A cobertura ainda possui dependências e despensa.
Cobertura de Mara Maravilha
Na área de lazer, um dos destaques é o espaço gourmet, equipado com churrasqueira e ofurô, além de uma vista considerada indevassável. A garagem tem capacidade para cinco carros.
Relação com Gabriel Torres
A propriedade ganhou destaque novamente por causa da participação de Gabriel Torres, de 36 anos, em ‘A Fazenda 18’. O ator e cantor foi casado com Mara por cerca de nove anos. Os dois começaram a namorar em 2015 e adotaram o filho, Miguel Benjamim, em 2020.
O relacionamento teve idas e vindas até o término definitivo anunciado em janeiro de 2026. Antes disso, Mara e Gabriel chegaram a reatar em dezembro de 2025.
Mesmo separados, os dois mantiveram a convivência familiar por causa do filho. Agora, enquanto Gabriel enfrenta o confinamento no reality da Record, a cobertura que marcou parte da vida do ex-casal segue disponível no mercado imobiliário.