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Cobertura de luxo de Mara Maravilha é avaliada em R$ 3 milhões e tem 356 m² em Alphaville; veja detalhes

Imóvel colocado à venda após separação de Gabriel Torres conta com ofurô, área gourmet e garagem para cinco carros

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 22:15

Cobertura de luxo de Mara Maravilha, em Alphaville, foi colocada à venda por R$ 3 milhões após a separação de Gabriel Torres Crédito: Reprodução

Uma cobertura de 356 m² em Alphaville, Barueri (SP) voltou a chamar atenção após a entrada de Gabriel Torres em ‘A Fazenda 18’. O imóvel pertence a Mara Maravilha, ex-mulher do ator e cantor, e foi colocado à venda por R$ 3 milhões após a separação do casal.

Segundo informações divulgadas pelo Extra em 2025, a propriedade também chegou a ser oferecida para aluguel por R$ 25 mil mensais. O apartamento reúne características de um imóvel de alto padrão, distribuídas entre os ambientes internos e a área externa.

Entre os espaços estão três quartos, sendo uma suíte com closet, quatro banheiros, sala de estar e jantar, varandão e cozinha planejada. A cobertura ainda possui dependências e despensa.

Cobertura de Mara Maravilha

Cobertura de Mara Maravilha por Reprodução/Instagram
Cobertura de Mara Maravilha por Reprodução/Instagram
Cobertura de Mara Maravilha por Reprodução/Instagram
Cobertura de Mara Maravilha por Reprodução/Instagram
Cobertura de Mara Maravilha por Reprodução/Instagram
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Cobertura de Mara Maravilha por Reprodução/Instagram

Na área de lazer, um dos destaques é o espaço gourmet, equipado com churrasqueira e ofurô, além de uma vista considerada indevassável. A garagem tem capacidade para cinco carros.

Relação com Gabriel Torres

A propriedade ganhou destaque novamente por causa da participação de Gabriel Torres, de 36 anos, em ‘A Fazenda 18’. O ator e cantor foi casado com Mara por cerca de nove anos. Os dois começaram a namorar em 2015 e adotaram o filho, Miguel Benjamim, em 2020.

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O relacionamento teve idas e vindas até o término definitivo anunciado em janeiro de 2026. Antes disso, Mara e Gabriel chegaram a reatar em dezembro de 2025.

Mesmo separados, os dois mantiveram a convivência familiar por causa do filho. Agora, enquanto Gabriel enfrenta o confinamento no reality da Record, a cobertura que marcou parte da vida do ex-casal segue disponível no mercado imobiliário.

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