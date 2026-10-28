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Cobertura de R$ 9,9 milhões de Robinho 'empaca' e completa um ano sem comprador; local tem camarim e portas blindadas

Imóvel de alto padrão fica na orla de Santos, no litoral de São Paulo, e permanece no mercado imobiliário

Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 15:22

Cobertura de Robinho está à venda com porteira fechada em Santos (SP) Crédito: Painel Imóveis/Divulgação e Reprodução

Uma cobertura duplex ligada ao ex-jogador Robinho está à venda por R$ 9,9 milhões em Santos, no litoral de São Paulo. Localizado na orla da praia, o imóvel de alto padrão completou um ano no mercado imobiliário sem encontrar comprador, segundo informações divulgadas pelo jornal A Tribuna.

O valor milionário e a localização privilegiada chamam atenção. A propriedade ocupa uma cobertura de dois pavimentos em uma das regiões mais valorizadas da cidade, conhecida pela concentração de edifícios residenciais de luxo e pela proximidade com o mar.

Cobertura de Robinho está à venda com porteira fechada em Santos (SP) 1 de 23

Mesmo após um ano de exposição no mercado, o imóvel continua anunciado pelo mesmo valor informado na reportagem: R$ 9,9 milhões.

A propriedade fica no bairro Aparecida e tem 431 metros quadrados. O preço inicial era de aproximadamente R$ 11 milhões, mas sofreu uma redução de R$ 1,1 milhão nos últimos meses. A negociação é feita na modalidade conhecida como “porteira fechada”, que inclui móveis e eletrodomésticos.

A cobertura reúne três suítes, seis banheiros, dois lavabos e cinco vagas de garagem. A suíte principal conta com banheira de hidromassagem, dois closets, camarim e um pequeno escritório.

Robinho colocou cobertura de R$ 11 milhões à venda 1 de 8

No andar superior, uma piscina privativa com deck de madeira divide espaço com uma área de churrasco. O apartamento também possui salas de estar, jantar e televisão, cozinha ampla e dependência de funcionários. Portas blindadas e um sistema próprio de câmeras completam a estrutura.

Além dos quase R$ 10 milhões necessários para comprar o imóvel, o futuro proprietário terá despesas fixas consideráveis. A taxa de condomínio é de R$ 6 mil mensais, enquanto o IPTU informado no anúncio é de aproximadamente R$ 1,8 mil.

A cobertura foi a residência de Robinho antes de sua prisão, em março de 2024. O ex-atacante foi condenado pela Justiça italiana a nove anos de prisão por participação em um estupro coletivo ocorrido em Milão, em 2013.

A sentença foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que autorizou o cumprimento da pena no Brasil. Robinho foi preso em Santos, passou pela Penitenciária 2 de Tremembé e, no fim de 2025, foi transferido para o Centro de Ressocialização de Limeira, no interior paulista.