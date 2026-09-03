Cocada de forno com laranja é a sobremesa cremosa e crocante perfeita para comer quentinha

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Heider Sacramento
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 22:05
A cocada ganha uma versão diferente e cheia de sabor com um ingrediente que faz toda a diferença: a laranja. Nesta receita, o coco fresco se junta às raspas da fruta para criar uma sobremesa douradinha por fora e cremosa por dentro.
O preparo é simples e leva ingredientes fáceis de encontrar. A cocada fica pronta no forno em cerca de 40 minutos e pode ser servida ainda morna ou gelada.
Ingredientes
4 xícaras de coco fresco ralado (cerca de 500 g)
6 ovos
3 xícaras de açúcar
2 colheres de sopa de manteiga derretida
10 dicas para sua cocada de forno não ficar ressecada ou dura
Raspas de 2 laranjas-baía
Para o creme batido:
1 xícara de creme de leite fresco gelado
Como fazer
Comece preaquecendo o forno a 180 ºC e untando com manteiga um refratário de aproximadamente 2 litros.
Em uma tigela, misture os ovos e a manteiga derretida. Acrescente o açúcar aos poucos, mexendo até formar um creme. Depois, entram as raspas de laranja e o coco ralado. Misture tudo até os ingredientes ficarem bem incorporados.
Transfira a massa para o refratário e leve ao forno por aproximadamente 40 minutos, até a superfície ficar dourada. O ponto ideal é quando a parte de cima está crocante, mas o centro ainda permanece cremoso.
Enquanto a cocada esfria, prepare o creme: bata o creme de leite fresco bem gelado por cerca de cinco minutos, até ganhar consistência. É importante parar assim que ele firmar para evitar que vire manteiga.
Depois, é só servir a cocada com o creme batido. A sobremesa também pode ser levada à geladeira para quem prefere uma versão mais geladinha.