CULINÁRIA

Cocada de forno com laranja é a sobremesa cremosa e crocante perfeita para comer quentinha

Receita leva poucos ingredientes e fica crocante por fora e cremosa no centro

Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 22:05

Cocada de forno ganha toque cítrico de laranja e fica cremosa por dentro e crocante por fora Crédito: Reprodução/TV Globo

A cocada ganha uma versão diferente e cheia de sabor com um ingrediente que faz toda a diferença: a laranja. Nesta receita, o coco fresco se junta às raspas da fruta para criar uma sobremesa douradinha por fora e cremosa por dentro.

O preparo é simples e leva ingredientes fáceis de encontrar. A cocada fica pronta no forno em cerca de 40 minutos e pode ser servida ainda morna ou gelada.

Ingredientes

4 xícaras de coco fresco ralado (cerca de 500 g)

6 ovos

3 xícaras de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga derretida

10 dicas para sua cocada de forno não ficar ressecada ou dura 1 de 10

Raspas de 2 laranjas-baía

Para o creme batido:

1 xícara de creme de leite fresco gelado

Como fazer

Comece preaquecendo o forno a 180 ºC e untando com manteiga um refratário de aproximadamente 2 litros.

Em uma tigela, misture os ovos e a manteiga derretida. Acrescente o açúcar aos poucos, mexendo até formar um creme. Depois, entram as raspas de laranja e o coco ralado. Misture tudo até os ingredientes ficarem bem incorporados.

Transfira a massa para o refratário e leve ao forno por aproximadamente 40 minutos, até a superfície ficar dourada. O ponto ideal é quando a parte de cima está crocante, mas o centro ainda permanece cremoso.

Enquanto a cocada esfria, prepare o creme: bata o creme de leite fresco bem gelado por cerca de cinco minutos, até ganhar consistência. É importante parar assim que ele firmar para evitar que vire manteiga.