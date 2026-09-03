Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cocada de forno com laranja é a sobremesa cremosa e crocante perfeita para comer quentinha

Receita leva poucos ingredientes e fica crocante por fora e cremosa no centro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 22:05

Cocada de forno ganha toque cítrico de laranja e fica cremosa por dentro e crocante por fora
Cocada de forno ganha toque cítrico de laranja e fica cremosa por dentro e crocante por fora Crédito: Reprodução/TV Globo

A cocada ganha uma versão diferente e cheia de sabor com um ingrediente que faz toda a diferença: a laranja. Nesta receita, o coco fresco se junta às raspas da fruta para criar uma sobremesa douradinha por fora e cremosa por dentro.

O preparo é simples e leva ingredientes fáceis de encontrar. A cocada fica pronta no forno em cerca de 40 minutos e pode ser servida ainda morna ou gelada.

Ingredientes

4 xícaras de coco fresco ralado (cerca de 500 g)

6 ovos

3 xícaras de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga derretida

10 dicas para sua cocada de forno não ficar ressecada ou dura

Depois de pronta, espere a cocada amornar antes de cortar. Além de facilitar o corte, o descanso permite que ela firme sem precisar passar mais tempo no forno por Reprodução
Se a parte de cima estiver dourando rápido demais e o centro ainda não estiver pronto, cubra a forma com papel-alumínio e continue assando por Reprodução
Uma forma muito grande espalha demais a mistura e cria uma camada fina, que assa mais rápido e tem maior chance de ressecar por Reprodução
Respeite a quantidade de líquidos da receita. Reduzir leite, leite de coco ou leite condensado pode alterar a textura e deixar a cocada dura por Reprodução
Use coco fresco ou um coco ralado que mantenha boa umidade. Um ingrediente muito ressecado pode deixar o resultado final menos cremoso por Reprodução
Se usar coco ralado seco, hidratá-lo conforme a receita pode ajudar a evitar uma cocada excessivamente seca por Reprodução
Evite esperar a cocada ficar completamente seca dentro do forno. Esse é um dos caminhos para ela endurecer depois de fria por Reprodução
Prefira assar em temperatura moderada, por volta de 180 °C, para evitar que a superfície queime antes de o interior chegar ao ponto por Reprodução
Fique de olho nas bordas: quando estiverem douradas e o centro ainda parecer levemente úmido, é hora de verificar o ponto por Reprodução
Não deixe a cocada tempo demais no forno: ela deve sair ainda úmida no centro, pois continua firmando enquanto esfria por Reprodução
1 de 10
Depois de pronta, espere a cocada amornar antes de cortar. Além de facilitar o corte, o descanso permite que ela firme sem precisar passar mais tempo no forno por Reprodução

Raspas de 2 laranjas-baía

Para o creme batido:

1 xícara de creme de leite fresco gelado

Como fazer

Comece preaquecendo o forno a 180 ºC e untando com manteiga um refratário de aproximadamente 2 litros.

Em uma tigela, misture os ovos e a manteiga derretida. Acrescente o açúcar aos poucos, mexendo até formar um creme. Depois, entram as raspas de laranja e o coco ralado. Misture tudo até os ingredientes ficarem bem incorporados.

Transfira a massa para o refratário e leve ao forno por aproximadamente 40 minutos, até a superfície ficar dourada. O ponto ideal é quando a parte de cima está crocante, mas o centro ainda permanece cremoso.

Enquanto a cocada esfria, prepare o creme: bata o creme de leite fresco bem gelado por cerca de cinco minutos, até ganhar consistência. É importante parar assim que ele firmar para evitar que vire manteiga.

Depois, é só servir a cocada com o creme batido. A sobremesa também pode ser levada à geladeira para quem prefere uma versão mais geladinha.

Mais recentes

Imagem - Hit baiano de Oh Polêmico e Léo Santana conquista japonês e viraliza nas redes

Hit baiano de Oh Polêmico e Léo Santana conquista japonês e viraliza nas redes
Imagem - Filha de Juliano Cazarré apresenta melhora e mãe comemora: 'Notícias excelentes'

Filha de Juliano Cazarré apresenta melhora e mãe comemora: 'Notícias excelentes'
Imagem - Europa e África poderão ser ligadas por túnel a 475 metros de profundidade para cruzar o oceano em 30 minutos

Europa e África poderão ser ligadas por túnel a 475 metros de profundidade para cruzar o oceano em 30 minutos