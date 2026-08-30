Cocada de forno cremosa por dentro e crocante por fora é a sobremesa perfeita para comer quentinha

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Heider Sacramento
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 19:00
Se tem uma coisa difícil de resistir é cocada quentinha, dourada e macia por dentro. A versão de forno inspirada na sobremesa do Coco Bambu reúne poucos ingredientes e tem aquele contraste que faz diferença: bordas crocantes e centro cremoso, especialmente quando servida com uma bola de sorvete de creme.
A receita é simples e pode ser preparada rapidamente em casa. O segredo está em hidratar o coco com leite de coco antes de misturá-lo aos demais ingredientes.
Ingredientes
100 g de coco ralado úmido
200 ml de leite de coco
Receitas com Biscoff
3 ovos
395 g de leite condensado
1 colher (chá) de fermento químico em pó
Manteiga para untar
Modo de preparo
Comece colocando o coco ralado em uma tigela e misture com o leite de coco. Deixe a mistura descansar por alguns minutos para que o coco fique bem hidratado.
Em outro recipiente, coloque o leite condensado, os ovos e o fermento. Bata até obter uma mistura cremosa. Em seguida, acrescente o coco hidratado e misture delicadamente com um fuê até que os ingredientes estejam bem incorporados.
Unte uma forma com manteiga e despeje a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até a superfície ficar dourada.
O ponto ideal é quando as bordas estão levemente crocantes, enquanto o centro permanece bem macio e cremoso.
Sirva ainda morna com uma bola de sorvete de creme por cima. A combinação do doce quente com o sorvete gelado deixa a sobremesa ainda mais irresistível.