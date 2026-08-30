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Cocada de forno cremosa por dentro e crocante por fora é a sobremesa perfeita para comer quentinha

Receita inspirada no doce servido pelo Coco Bambu leva apenas cinco ingredientes e fica ainda melhor acompanhada de sorvete de creme

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 19:00

Cocada de forno cremosa por dentro e crocante por fora
Cocada de forno cremosa por dentro e crocante por fora Crédito: Imagem gerada por IA

Se tem uma coisa difícil de resistir é cocada quentinha, dourada e macia por dentro. A versão de forno inspirada na sobremesa do Coco Bambu reúne poucos ingredientes e tem aquele contraste que faz diferença: bordas crocantes e centro cremoso, especialmente quando servida com uma bola de sorvete de creme.

A receita é simples e pode ser preparada rapidamente em casa. O segredo está em hidratar o coco com leite de coco antes de misturá-lo aos demais ingredientes.

Ingredientes

100 g de coco ralado úmido

200 ml de leite de coco

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3 ovos

395 g de leite condensado

1 colher (chá) de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Modo de preparo

Comece colocando o coco ralado em uma tigela e misture com o leite de coco. Deixe a mistura descansar por alguns minutos para que o coco fique bem hidratado.

Em outro recipiente, coloque o leite condensado, os ovos e o fermento. Bata até obter uma mistura cremosa. Em seguida, acrescente o coco hidratado e misture delicadamente com um fuê até que os ingredientes estejam bem incorporados.

Unte uma forma com manteiga e despeje a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até a superfície ficar dourada.

O ponto ideal é quando as bordas estão levemente crocantes, enquanto o centro permanece bem macio e cremoso.

Sirva ainda morna com uma bola de sorvete de creme por cima. A combinação do doce quente com o sorvete gelado deixa a sobremesa ainda mais irresistível.

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