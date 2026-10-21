Cochilo em idosos: estudo associa sonecas matinais a risco 30% maior e mostra o que observar no dia a dia

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Juliana Matias
Agência Correio
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 22:22
Cochilar muito, ou fora de hora, pode ser mais do que hábito: segundo estudo publicado no JAMA Network Open, sonecas longas e frequentes em pessoas acima de 50 anos estão associadas a maior risco de morte, principalmente quando acontecem de manhã.
A pesquisa, conduzida por cientistas do Mass General Brigham, ligado a Harvard, acompanhou 1.338 adultos por até 19 anos. O diferencial foi usar monitores de pulso, e não só relatos dos participantes, para medir os cochilos de forma objetiva.
Para muitas famílias, a soneca depois do almoço é quase um ritual, e ninguém estranha o avô de olhos fechados na poltrona. O estudo não pede para acabar com esse hábito, mas para prestar atenção ao quanto, quando e com que frequência ele acontece.
Sono pós almoço
Cada hora a mais de cochilo por dia esteve associada a um aumento de cerca de 13% no risco de morte. Cada soneca extra ao longo do dia somou mais ou menos 7%.
O horário também pesou: quem cochilava de manhã apresentou risco cerca de 30% maior do que quem descansava no início da tarde.
Os autores fazem um alerta importante: trata-se de correlação, não de causalidade. O cochilo, em si, provavelmente não provoca doenças; pode ser um sinal de que elas já estão presentes.
A resposta curta é: depende. Um cochilo de 20 a 30 minutos, no início da tarde, costuma ser considerado benéfico para o estado de alerta, a memória e o humor.
O que merece atenção é a mudança de padrão: quem dormia pouco de dia e passou a cochilar por horas. Também chama atenção quando as sonecas migram para a manhã, período em que se espera mais disposição.
Segundo o estudo, a sonolência diurna excessiva costuma refletir condições de saúde subjacentes, e não apenas o envelhecimento.
Entre elas estão hipertensão e problemas cardíacos, demência, Alzheimer, apneia do sono, diabetes, doenças pulmonares crônicas, dor crônica e depressão.
Qualquer mudança relevante no sono do idoso, sobretudo se surgiu aos poucos e sem explicação, merece avaliação do clínico geral ou do geriatra.
O profissional pode pedir polissonografia para detectar apneia, exames de sangue para checar diabetes e tireoide e avaliação neurológica, se houver suspeita de perda cognitiva.
Em casa, ajudam horários regulares, caminhadas leves, menos cafeína à tarde, menos telas à noite e um quarto escuro e silencioso. Se o cochilo for necessário, o ideal é que seja curto e longe da hora de dormir.
Não é motivo de pânico se um familiar cochila todos os dias. O ponto é observar o padrão e conversar com um profissional quando algo mudar. Visto assim, a soneca deixa de ser um detalhe da rotina e vira uma pista sobre como o organismo está funcionando, com tempo de sobra para agir antes que um problema se agrave.