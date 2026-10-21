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Cochilo em idosos: estudo associa sonecas matinais a risco 30% maior e mostra o que observar no dia a dia

Cochilo em idosos pela manhã pode indicar problemas de saúde. Saiba o que dizem os pesquisadores sobre apneia, demência e doenças do coração



Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 22:22

Cochilo em idosos pela manhã pode indicar problemas de saúde. Saiba o que dizem os pesquisadores sobre apneia, demência e doenças do coração Crédito: Foto: Divulgação/Unsplash

Cochilar muito, ou fora de hora, pode ser mais do que hábito: segundo estudo publicado no JAMA Network Open, sonecas longas e frequentes em pessoas acima de 50 anos estão associadas a maior risco de morte, principalmente quando acontecem de manhã.

A pesquisa, conduzida por cientistas do Mass General Brigham, ligado a Harvard, acompanhou 1.338 adultos por até 19 anos. O diferencial foi usar monitores de pulso, e não só relatos dos participantes, para medir os cochilos de forma objetiva.

Para muitas famílias, a soneca depois do almoço é quase um ritual, e ninguém estranha o avô de olhos fechados na poltrona. O estudo não pede para acabar com esse hábito, mas para prestar atenção ao quanto, quando e com que frequência ele acontece.

Sono pós almoço 1 de 4

O que os números mostram sobre o cochilo em idosos

Cada hora a mais de cochilo por dia esteve associada a um aumento de cerca de 13% no risco de morte. Cada soneca extra ao longo do dia somou mais ou menos 7%.

O horário também pesou: quem cochilava de manhã apresentou risco cerca de 30% maior do que quem descansava no início da tarde.

Os autores fazem um alerta importante: trata-se de correlação, não de causalidade. O cochilo, em si, provavelmente não provoca doenças; pode ser um sinal de que elas já estão presentes.

Cochilar muito durante o dia faz mal ao idoso?

A resposta curta é: depende. Um cochilo de 20 a 30 minutos, no início da tarde, costuma ser considerado benéfico para o estado de alerta, a memória e o humor.

O que merece atenção é a mudança de padrão: quem dormia pouco de dia e passou a cochilar por horas. Também chama atenção quando as sonecas migram para a manhã, período em que se espera mais disposição.

Segundo o estudo, a sonolência diurna excessiva costuma refletir condições de saúde subjacentes, e não apenas o envelhecimento.

Entre elas estão hipertensão e problemas cardíacos, demência, Alzheimer, apneia do sono, diabetes, doenças pulmonares crônicas, dor crônica e depressão.

Quando procurar um médico e como ajudar

Qualquer mudança relevante no sono do idoso, sobretudo se surgiu aos poucos e sem explicação, merece avaliação do clínico geral ou do geriatra.



O profissional pode pedir polissonografia para detectar apneia, exames de sangue para checar diabetes e tireoide e avaliação neurológica, se houver suspeita de perda cognitiva.

Em casa, ajudam horários regulares, caminhadas leves, menos cafeína à tarde, menos telas à noite e um quarto escuro e silencioso. Se o cochilo for necessário, o ideal é que seja curto e longe da hora de dormir.

O cochilo como peça de um quadro maior