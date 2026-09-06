JUSTIÇA

Coco Bambu sofre derrota em processo contra Gregório Duvivier e João Vicente de Castro

Justiça do Rio de Janeiro negou pedido de liminar da rede de restaurantes, que processou os humoristas e o Porta dos Fundos após comentários feitos em podcast

Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 07:30

Coco Bambu sofre derrota em processo contra Gregório Duvivier e João Vicente de Castro Crédito: Divulgação

A rede de restaurantes Coco Bambu sofreu uma primeira derrota na ação movida contra os atores Gregório Duvivier e João Vicente de Castro e a produtora Porta dos Fundos. A Justiça do Rio de Janeiro negou um pedido de liminar feito pela empresa para retirar do ar um vídeo de podcast que continha declarações consideradas ofensivas pela rede. As informações são da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O processo foi aberto em fevereiro deste ano, após uma fala de Duvivier no podcast Não Importa, apresentado pelos dois humoristas. Na ocasião, o ator comentou sobre um restaurante que teria copiado a identidade visual e o cardápio de outro estabelecimento, além de ter contratado funcionários da concorrência. Embora o Coco Bambu não tenha sido citado nominalmente, a empresa entendeu que a declaração atingia sua reputação e pediu indenização de R$ 25 mil por danos morais.

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Além da indenização, a rede solicitou à Justiça que o trecho fosse retirado imediatamente do vídeo. O pedido também incluía a remoção do conteúdo de outras plataformas digitais e dos chamados "cortes", além da proibição de novas publicações ou republicações com conteúdo semelhante.

A decisão foi tomada pela juíza Lindalva Soares Silva, da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, no dia 31 de agosto. Segundo a magistrada, neste momento do processo, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo Coco Bambu, um dos requisitos necessários para a concessão de uma tutela de urgência.

A juíza também destacou que o caso não envolve questões relacionadas ao direito à vida ou à saúde e que, por isso, é necessário preservar o direito ao contraditório e à ampla defesa dos réus antes de qualquer outra medida no processo.