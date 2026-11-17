CINEMA

Coincidência? Entenda como 'Crepúsculo' está relacionado com Robert Pattinson assumindo papel de James Bond

Trecho do filme de 2008 volta a circular nas redes sociais após o anúncio oficial do ator britânico como o novo intérprete do agente 007

Kamila Macedo

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 19:49

Robert Pattinson interpretou Edward Cullen em "Crepúsculo" (2008) e, agora, assume o papel de James Bond Crédito: Divulgação

O anúncio oficial de Robert Pattinson como o novo James Bond fez o público resgatar uma sequência de Crepúsculo (2008) nas redes sociais, que liga o ator britânico ao agente 007 ainda na época em que interpretava Edward Cullen. O trecho, que voltou a ganhar repercussão 18 anos após a estreia do longa-metragem, apresenta uma menção direta ao agente secreto instantes antes da entrada do personagem em cena.

A cena em questão é ambientada no estacionamento da escola de Forks. O personagem Eric Yorkie (Justin Chon) distribui panfletos sobre o baile de formatura e, ao conferir o material, Jessica Stanley (Anna Kendrick) questiona se o tema do evento será Monte Carlo.

Eric logo confirma a informação e detalha as características da festa: “Jogos de azar, smokings e Bond... James Bond.”

No mesmo instante, o enquadramento passa a destacar a chegada de Edward Cullen (Robert Pattinson) ao estacionamento, usando óculos escuros e acompanhado de Bella Swan (Kristen Stewart). A sequência marca a primeira aparição pública dos personagens como um casal diante dos colegas.

Crepúsculo já havia “profetizado” Robert Pattinson como James Bond em 2008 Dezoito anos antes de ser anunciado como o novo James Bond, Robert Pattinson já tinha, sem saber, uma cena de 007 ao seu redor. O trecho está em Crepúsculo (Twilight, 2008). A cena acontece no estacionamento da escola de Forks. Eric Yorkie (Justin Chon) distribui panfletos do baile de formatura, e o folheto traz um visual que remete à clássica abertura do cano de arma dos filmes de 007. Jessica Stanley (Anna Kendrick) lê o material e pergunta, incrédula: “Monte Carlo? Esse é o tema do nosso baile?”. Eric responde, animado: “Aham. Jogatina, smokings e Bond... James Bond.” Logo após a fala, a câmera se volta para Edward Cullen, vivido por Pattinson, que chega ao estacionamento de óculos escuros ao lado de Bella Swan (Kristen Stewart), na primeira aparição pública dos dois como casal diante da escola. Ou seja, o filme coloca a frase “Bond, James Bond” e o futuro Bond na tela quase ao mesmo tempo, depois de duas décadas a "profecia" realmente aconteceu. — Action e Comics (@actionecomics) November 16, 2026

A proximidade entre a citação a James Bond e a entrada de Pattinson impulsionou o compartilhamento do registro nas redes sociais.

Além da referência em "Crepúsculo", o próprio Robert Pattinson já havia manifestado interesse no papel anos antes da confirmação oficial. Em 2012, durante entrevista à revista britânica Shortlist, o ator comentou a possibilidade de suceder Daniel Craig na franquia.

Robert Pattinson 1 de 8

Na época, ele tinha 26 anos, estava prestes a encerrar sua participação na saga de vampiros e afirmou que gostaria de assumir o personagem um dia, mas afirmou que precisaria de mais tempo de carreira para estar à altura da função.

“Sim, definitivamente, mas daqui a uns 20 anos”, declarou.

Pattinson também argumentou contra a escalação de um intérprete excessivamente jovem para o papel: “Acho que não teria nada pior do que dizer: ‘Vamos escolher um Bond com cara de novinho!’. Seria a pior ideia do mundo. Depois de Daniel Craig, você precisa ter alguma bagagem”.