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Kamila Macedo
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 19:49
O anúncio oficial de Robert Pattinson como o novo James Bond fez o público resgatar uma sequência de Crepúsculo (2008) nas redes sociais, que liga o ator britânico ao agente 007 ainda na época em que interpretava Edward Cullen. O trecho, que voltou a ganhar repercussão 18 anos após a estreia do longa-metragem, apresenta uma menção direta ao agente secreto instantes antes da entrada do personagem em cena.
A cena em questão é ambientada no estacionamento da escola de Forks. O personagem Eric Yorkie (Justin Chon) distribui panfletos sobre o baile de formatura e, ao conferir o material, Jessica Stanley (Anna Kendrick) questiona se o tema do evento será Monte Carlo.
Eric logo confirma a informação e detalha as características da festa: “Jogos de azar, smokings e Bond... James Bond.”
No mesmo instante, o enquadramento passa a destacar a chegada de Edward Cullen (Robert Pattinson) ao estacionamento, usando óculos escuros e acompanhado de Bella Swan (Kristen Stewart). A sequência marca a primeira aparição pública dos personagens como um casal diante dos colegas.
A proximidade entre a citação a James Bond e a entrada de Pattinson impulsionou o compartilhamento do registro nas redes sociais.
Além da referência em "Crepúsculo", o próprio Robert Pattinson já havia manifestado interesse no papel anos antes da confirmação oficial. Em 2012, durante entrevista à revista britânica Shortlist, o ator comentou a possibilidade de suceder Daniel Craig na franquia.
Robert Pattinson
Na época, ele tinha 26 anos, estava prestes a encerrar sua participação na saga de vampiros e afirmou que gostaria de assumir o personagem um dia, mas afirmou que precisaria de mais tempo de carreira para estar à altura da função.
“Sim, definitivamente, mas daqui a uns 20 anos”, declarou.
Pattinson também argumentou contra a escalação de um intérprete excessivamente jovem para o papel: “Acho que não teria nada pior do que dizer: ‘Vamos escolher um Bond com cara de novinho!’. Seria a pior ideia do mundo. Depois de Daniel Craig, você precisa ter alguma bagagem”.
Quatorze anos depois da entrevista, Robert Pattinson foi anunciado como o novo James Bond. Ele será o primeiro ator a interpretar o agente 007 sob a gestão da Amazon MGM Studios, atual detentora dos direitos do personagem.