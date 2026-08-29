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Colapso glacial no Nepal: como um bloco de gelo abriu um lago, provocou enchente que elevou rio em 9 metros e causou catástrofe

Queda de uma massa de gelo com cerca de 600 metros de largura desencadeou uma avalanche de lama durante o período de monções

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 06:06

Em poucos minutos, um fenômeno iniciado no alto das montanhas desceu em direção às áreas habitadas do Nepal. Um bloco de gelo se desprendeu de uma geleira, atingiu um lago glacial e provocou uma enchente repentina, capaz de elevar o nível do rio Trishuli em até 9 metros em apenas meia hora.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o colapso da geleira desencadeou enchentes catastróficas no Nepal e na China. A tragédia deixou mais de 500 mortos e cerca de 1,5 mil desaparecidos, além de arrastar prédios, rochas e pessoas durante a passagem da avalanche de lama.

Nepal

Vista aérea mostra casas e prédios cercados por lama após a enchente provocada pelo colapso glacial no Nepal por (Foto: Reprodução/YouTube)
Uma corrente de água e lama avança por uma área urbana durante as enchentes no Nepal por (Foto: Reprodução/YouTube)
Imagem de satélite revela os canais formados pela água e pelos sedimentos após o colapso da geleira por (Foto: Reprodução/Nasa/YouTube)
Imagem aérea mostra o leito tomado por sedimentos, pedras e destroços após a passagem da enxurrada por (Foto: Reprodução/YouTube)
Imagens mostram o momento em que a lama se aproxima de um complexo durante a enchente no Nepal por (Foto: Reprodução/YouTube)
Câmera de segurança registra o avanço da lama sobre uma área com veículos e construções na fronteira por (Foto: Reprodução/YouTube)
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Vista aérea mostra casas e prédios cercados por lama após a enchente provocada pelo colapso glacial no Nepal por (Foto: Reprodução/YouTube)

Imagens de satélite registradas nos dias 24 e 26 de agosto mostram a área antes e depois do deslizamento. O comparativo foi produzido com dados do Copernicus, da Agência Espacial Europeia, do programa Landsat, da Nasa, e processado pela EOS Data Analytics. A análise também foi divulgada em uma reportagem sobre a extensão do colapso.

Como as geleiras se formam

Em regiões de altitude muito elevada, a água não chega ao solo da mesma forma que em áreas mais baixas. As temperaturas permanecem tão baixas que a precipitação se acumula como neve e gelo, formando camadas que permanecem sobre as montanhas.

Esse processo se repete durante milhares ou até milhões de anos. No monte Everest, que fica na região do Himalaia, as temperaturas podem chegar a -50 °C em determinadas épocas do ano. A sucessão de novas camadas faz com que o gelo se compacte e dê origem às geleiras.

Embora pareçam imóveis, essas estruturas estão em movimento constante. O peso acumulado faz com que o gelo se desloque lentamente pelas encostas, enquanto blocos antigos e camadas recentes de neve podem deslizar.

Por que o gelo se desprendeu

Ainda não há uma explicação definitiva para o desprendimento da massa de gelo. O geólogo Julio Lana, do Serviço Geológico do Brasil, afirma que o movimento faz parte da dinâmica natural das geleiras, mas também ressalta a instabilidade desses ambientes.

“Elas se movimentam naturalmente, seja pela queda de blocos de gelo mais antigo ou deslizamento de camadas de neve mais recente. É um ambiente bastante instável”, explicou.

O impacto foi tão forte que o USGS chegou a identificar inicialmente sinais semelhantes aos de um terremoto de magnitude 5,2. A análise posterior indicou que o registro estava relacionado à queda do gelo e ao deslizamento de rochas.

O papel do permafrost

Outro elemento observado pelos pesquisadores é o permafrost, formado por solo, sedimentos ou rochas que permanecem congelados por longos períodos. Em áreas montanhosas, essa camada ajuda a manter encostas unidas.

Quando o permafrost perde estabilidade, o terreno pode ficar mais vulnerável a deslizamentos. Pesquisas recentes indicam que o aquecimento global tem afetado geleiras e contribuído para o descongelamento desse tipo de solo.

Ainda assim, não é possível afirmar que a mudança do clima tenha causado diretamente o desastre no Nepal. O pesquisador Levan Tielidze, da Universidade Monash, apontou que a instabilidade do terreno pode ajudar a explicar o episódio, mas novas pesquisas são necessárias. O tema também foi detalhado em uma análise sobre o degelo do permafrost.

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Como o lago rompeu

A hipótese mais provável é que o bloco tenha caído dentro de um lago glacial, reservatório formado pelo derretimento parcial de uma geleira. Esses lagos são comuns nas encostas do Himalaia e costumam ser contidos por barreiras naturais de rochas soltas e sedimentos.

Quando a massa de gelo atingiu a água, deslocou parte do volume represado e rompeu a barreira. O fenômeno é conhecido como GLOF, sigla em inglês para inundação causada pelo rompimento de um lago glacial.

“Essa força da água é tanta que empurra esses blocos de rocha que represam a água desses lagos. Eles então vazam e percorrem a região, conectando a outros desses lagos, acumulando um volume alto de água. Isso explica um pouco o volume da avalanche que vimos”, afirmou Julio Lana.

A água ganhou força ao avançar pela encosta e alcançar outros reservatórios. Com o período de monções, marcado por chuvas intensas no Nepal, o volume da enxurrada aumentou ainda mais.

Desde 1900, o Himalaia registrou mais de 100 rompimentos de lagos glaciais. Esses eventos provocaram cerca de 7 mil mortes, segundo um estudo publicado em 2022 na revista Science of the Total Environment. A pesquisa também aponta que lagos menores passaram a responder por uma parcela crescente dos rompimentos desde a década de 1980.

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