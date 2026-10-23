Colecionador compra 34 kg de LEGO usado por R$ 1 mil e encontra peças de navio de Piratas do Caribe: brinquedo raro é avaliado em R$ 6 mil

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19:36
Comprar brinquedos usados pode parecer uma aposta arriscada, mas alguns achados mostram que uma caixa cheia de peças esquecidas pode esconder verdadeiros tesouros. Foi o que aconteceu com um colecionador que desembolsou cerca de R$ 1 mil por 34 quilos de LEGO e encontrou componentes de um dos navios mais cobiçados da franquia Piratas do Caribe.
O comprador, identificado como BakeBagBak no Reddit, adquiriu duas caixas de peças avulsas por aproximadamente US$ 200. A negociação foi feita por peso, sem uma lista detalhada dos itens incluídos ou garantia de que havia conjuntos completos entre os blocos.
LEGO
A surpresa veio quando ele começou a separar o material. Entre as peças aparentemente comuns, estavam componentes suficientes para reconstruir quase todo o famoso navio O Pérola Negra, inspirado na embarcação comandada por Jack Sparrow nos filmes.
A descoberta aconteceu durante a triagem das peças do lote. Ao examinar os blocos, o colecionador identificou elementos que não costumam aparecer em conjuntos comuns, como cascos de embarcação, grandes mastros marrons e velas de tecido preto.
Esses componentes pertencem ao conjunto 4184, conhecido como O Pérola Negra, lançado pela LEGO em 2011. A identificação transformou uma compra feita sem grandes expectativas em uma oportunidade especial para quem acompanha o mercado de brinquedos colecionáveis.
Segundo o relato publicado no Reddit, havia peças suficientes para montar praticamente um navio completo. O volume encontrado também permitia começar a reconstrução de um segundo exemplar, o que aumentou ainda mais o potencial do lote.
O conjunto LEGO 4184 O Pérola Negra chegou ao mercado em 2011, inspirado no universo cinematográfico de Piratas do Caribe. A caixa original reúne 804 peças e seis minifiguras relacionadas à franquia.
O produto deixou de ser fabricado em 2012. Desde então, a combinação entre a popularidade dos filmes, o visual característico do navio e a oferta limitada de unidades contribuiu para sua valorização no mercado secundário.
Na época do lançamento, o conjunto custava US$99,99. Hoje, exemplares antigos podem alcançar valores muito superiores, especialmente quando estão completos, bem conservados e acompanhados da embalagem original.
É justamente essa diferença entre o preço inicial e as estimativas atuais que torna o caso do colecionador tão interessante. Uma compra feita pelo peso das peças acabou revelando componentes de um produto cujo valor individual pode superar, com folga, o investimento realizado no lote inteiro.
O preço de O Pérola Negra varia conforme a conservação, a quantidade de peças disponíveis e a presença das minifiguras originais. Plataformas especializadas em colecionismo apresentam estimativas diferentes para unidades novas e usadas.
De acordo com os valores informados no levantamento, a Brickfact estima o conjunto em aproximadamente € 1.127,90, o equivalente a cerca de R$ 6,3 mil na conversão utilizada. Já a BrickEconomy aponta que exemplares novos e lacrados podem alcançar cerca de US$ 1.149.
No mercado de usados, os preços são menores. Estimativas da BrickPicker e da PriceCharting situam exemplares usados e completos na faixa de US$ 450 a US$ 459, aproximadamente R$ 2,5 mil a R$ 2,6 mil.
Confira as principais referências de preço apresentadas no levantamento:
Um detalhe que ajuda a explicar a valorização do conjunto é o preço de seus personagens. As minifiguras oficiais podem ser negociadas separadamente e, em alguns casos, representam uma parcela importante do valor total do produto.
No caso de O Pérola Negra, a minifigura de Davy Jones aparece avaliada em aproximadamente US$ 234,47, ou cerca de R$ 1,3 mil, segundo a referência atribuída à Brickonomics.
Já as seis minifiguras do conjunto, consideradas em conjunto, somam uma estimativa de US$ 376,66, equivalente a aproximadamente R$ 2,1 mil.