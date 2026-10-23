DIVERSÃO

Colecionador compra 34 kg de LEGO usado por R$ 1 mil e encontra peças de navio de Piratas do Caribe: brinquedo raro é avaliado em R$ 6 mil

Lote de 34 kg de peças usadas escondia um navio raro de Piratas do Caribe que virou objeto de desejo entre colecionadores



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19:36

Colecionador encontrou peças do navio O Pérola Negra, de Piratas do Caribe, em um lote de 34 kg de LEGO usado Crédito: Foto: LEGO

Comprar brinquedos usados pode parecer uma aposta arriscada, mas alguns achados mostram que uma caixa cheia de peças esquecidas pode esconder verdadeiros tesouros. Foi o que aconteceu com um colecionador que desembolsou cerca de R$ 1 mil por 34 quilos de LEGO e encontrou componentes de um dos navios mais cobiçados da franquia Piratas do Caribe.

O comprador, identificado como BakeBagBak no Reddit, adquiriu duas caixas de peças avulsas por aproximadamente US$ 200. A negociação foi feita por peso, sem uma lista detalhada dos itens incluídos ou garantia de que havia conjuntos completos entre os blocos.

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A surpresa veio quando ele começou a separar o material. Entre as peças aparentemente comuns, estavam componentes suficientes para reconstruir quase todo o famoso navio O Pérola Negra, inspirado na embarcação comandada por Jack Sparrow nos filmes.

Como o colecionador encontrou o LEGO raro?

A descoberta aconteceu durante a triagem das peças do lote. Ao examinar os blocos, o colecionador identificou elementos que não costumam aparecer em conjuntos comuns, como cascos de embarcação, grandes mastros marrons e velas de tecido preto.

Esses componentes pertencem ao conjunto 4184, conhecido como O Pérola Negra, lançado pela LEGO em 2011. A identificação transformou uma compra feita sem grandes expectativas em uma oportunidade especial para quem acompanha o mercado de brinquedos colecionáveis.

Segundo o relato publicado no Reddit, havia peças suficientes para montar praticamente um navio completo. O volume encontrado também permitia começar a reconstrução de um segundo exemplar, o que aumentou ainda mais o potencial do lote.

O Pérola Negra é um dos LEGO mais procurados de Piratas do Caribe

O conjunto LEGO 4184 O Pérola Negra chegou ao mercado em 2011, inspirado no universo cinematográfico de Piratas do Caribe. A caixa original reúne 804 peças e seis minifiguras relacionadas à franquia.

O produto deixou de ser fabricado em 2012. Desde então, a combinação entre a popularidade dos filmes, o visual característico do navio e a oferta limitada de unidades contribuiu para sua valorização no mercado secundário.

Peças do LEGO O Pérola Negra podem valer milhares de reais no mercado de colecionáveis Crédito: Foto: LEGO

Na época do lançamento, o conjunto custava US$99,99. Hoje, exemplares antigos podem alcançar valores muito superiores, especialmente quando estão completos, bem conservados e acompanhados da embalagem original.

É justamente essa diferença entre o preço inicial e as estimativas atuais que torna o caso do colecionador tão interessante. Uma compra feita pelo peso das peças acabou revelando componentes de um produto cujo valor individual pode superar, com folga, o investimento realizado no lote inteiro.

Quanto vale o LEGO O Pérola Negra atualmente?

O preço de O Pérola Negra varia conforme a conservação, a quantidade de peças disponíveis e a presença das minifiguras originais. Plataformas especializadas em colecionismo apresentam estimativas diferentes para unidades novas e usadas.

De acordo com os valores informados no levantamento, a Brickfact estima o conjunto em aproximadamente € 1.127,90, o equivalente a cerca de R$ 6,3 mil na conversão utilizada. Já a BrickEconomy aponta que exemplares novos e lacrados podem alcançar cerca de US$ 1.149.

No mercado de usados, os preços são menores. Estimativas da BrickPicker e da PriceCharting situam exemplares usados e completos na faixa de US$ 450 a US$ 459, aproximadamente R$ 2,5 mil a R$ 2,6 mil.

Confira as principais referências de preço apresentadas no levantamento:

Conjunto novo e lacrado: cerca de R$ 6,4 mil, segundo a estimativa atribuída à BrickEconomy.

Conjunto usado e completo: aproximadamente R$ 2,5 mil a R$ 2,6 mil, conforme referências da BrickPicker e da PriceCharting.

Estimativa da Brickfact: cerca de R$ 6,3 mil para o conjunto.

Minifigura de Davy Jones: estimada em aproximadamente R$ 1,3 mil quando vendida separadamente.

Uma única minifigura pode valer mais de R$ 1 mil

Um detalhe que ajuda a explicar a valorização do conjunto é o preço de seus personagens. As minifiguras oficiais podem ser negociadas separadamente e, em alguns casos, representam uma parcela importante do valor total do produto.

No caso de O Pérola Negra, a minifigura de Davy Jones aparece avaliada em aproximadamente US$ 234,47, ou cerca de R$ 1,3 mil, segundo a referência atribuída à Brickonomics.

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