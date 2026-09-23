LUTO

'Colidiu frontalmente com frente fria': região onde helicóptero com Rick e outras 4 pessoas caiu tinha alerta vermelho de 'grande perigo'

Alerta do Inmet previa chuva intensa, ventos acima de 100 km/h e possibilidade de granizo na região da Serra de Santa Catarina

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:44

Destroços do helicóptero foram encontrados; ninguém sobreviveu Crédito: Corpo de Bombeiros SC/Divulgação

As condições meteorológicas são uma das possibilidades que serão analisadas na investigação sobre a queda do helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, e outras quatro pessoas na Serra de Santa Catarina. A aeronave desapareceu na tarde de segunda-feira (21) e foi localizada cerca de 24 horas depois, nesta terça-feira (22). Todos os cinco ocupantes morreram.

Na região onde os destroços foram encontrados, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido um alerta vermelho, classificação de "grande perigo", para tempestades. A previsão indicava possibilidade de chuva superior a 60 milímetros por hora ou 100 milímetros em um único dia, ventos acima de 100 km/h e queda de granizo.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 8

Para Eduardo Pellizzaro, piloto comercial, especialista em Segurança Operacional pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e pesquisador aeronáutico, o cenário meteorológico pode ter desempenhado um papel no acidente. Ele ressalta, porém, que somente a investigação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) poderá determinar as circunstâncias da queda e o peso das condições do tempo no episódio.

"Havia o deslocamento de uma frente fria muito intensa naquela região, entre a serra catarinense e o litoral. Vimos que muitas aeronaves fizeram longos desvios para contornar essa formação, mas tudo indica que o helicóptero colidiu frontalmente com a frente fria", afirmou, em conversa com o jornal O Globo.

Segundo o especialista, a investigação deverá considerar uma combinação de fatores. "Agora cabe à investigação do Cenipa entender o quanto isso influenciou o acidente. Mas são sempre vários fatores numa cadeia de eventos que leva a um acidente", explicou.

Tempo pode ter afetado comunicação com a aeronave

Pellizzaro também aponta que as condições meteorológicas podem ter relação com a perda do sinal do helicóptero. "Existem alguns sistemas diferentes que atuam na geolocalização de uma aeronave. Quando ela voa normalmente, ela emite um sinal que se chama transponder, que dá a identificação de altura, velocidade, direção que está indo. Mas é preciso ter um radar em solo para receber essas informações. Porém, nessa situação, se a aeronave tiver descido por conta das condições do tempo, voando em meio aos vales, isso pode ter influenciado na não recepção do radar que fica na região do Morro da Igreja, relativamente próximo ao acidente".

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC 1 de 11

Morador relata mudança no tempo após desaparecimento

Marcos Daniel Valadares, de 42 anos, empresário e caçador de javalis que ajudou nas buscas por conhecer a geografia da região, também relatou mudanças nas condições do tempo naquele período. Segundo ele, por volta das 13h de segunda-feira, quando o helicóptero desapareceu, ainda não chovia no ponto onde estava. O cenário, porém, teria mudado pouco depois.