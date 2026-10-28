CASA E JARDIM

Colocar cubos de gelo nas plantas: para que serve e por que é recomendada essa técnica que muda a maneira de regar

Método curioso promete facilitar a irrigação e evitar o excesso de água, mas exige cuidados para não prejudicar as raízes de algumas espécies



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 20:20

Cubos de gelo sobre o substrato de uma orquídea podem liberar água gradualmente e facilitar o controle da rega, mas a técnica exige cuidados para não prejudicar as raízes Crédito: Ilustração gerada por IA

Abrir o congelador antes de regar as plantas pode parecer uma escolha pouco convencional. Ainda assim, colocar cubos de gelo sobre o substrato se tornou uma alternativa para quem busca controlar melhor a quantidade de água oferecida aos vasos. Embora desperte curiosidade, a técnica não funciona da mesma maneira para todas as espécies.

Conhecido principalmente entre cultivadores de orquídeas, o método consiste em deixar pequenos blocos de gelo derreterem lentamente sobre o substrato. Conforme a temperatura aumenta, a água é liberada aos poucos, evitando que todo o volume seja despejado de uma só vez.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Por trás da aparente simplicidade, entretanto, existem cuidados importantes. Umidade, drenagem e sensibilidade das raízes ao frio influenciam diretamente os resultados. Por isso, especialistas em horticultura recomendam avaliar as características da planta antes de substituir a rega convencional.

Por que usar gelo?

Entre as espécies associadas à prática, a Phalaenopsis ganhou destaque por sua popularidade na decoração de ambientes internos. Diferentemente das plantas cultivadas em terra comum, essas orquídeas costumam crescer em substratos compostos por cascas e outros materiais que favorecem a circulação de ar entre as raízes.

Nesse tipo de cultivo, controlar a irrigação é fundamental. Embora necessitem de água, as raízes também precisam de oxigênio e podem sofrer quando permanecem constantemente encharcadas.

Com o derretimento gradual dos cubos, o cultivador consegue administrar uma quantidade previamente definida de água. Isso não significa, porém, que o gelo ofereça nutrientes ou apresente propriedades capazes de recuperar plantas debilitadas.

Para investigar os efeitos da técnica, pesquisadores das universidades estaduais de Ohio e da Geórgia, nos Estados Unidos, desenvolveram um estudo publicado em 2017 na revista científica HortScience.

Durante o experimento, orquídeas Phalaenopsis receberam três cubos de gelo por semana ou um volume equivalente de água em temperatura ambiente. Os cientistas acompanharam aspectos relacionados à saúde das plantas e à duração da floração.

Os resultados não apontaram diferenças significativas entre os dois grupos nos indicadores avaliados. A pesquisa demonstrou, portanto, que a irrigação com gelo pode ser viável para essas orquídeas nas condições estudadas, sem comprovar vantagens sobre a rega tradicional.

Cuidados antes de experimentar

Apesar dos resultados, transferir a mesma técnica para qualquer planta ornamental pode provocar problemas. Samambaias, cactos e espécies tropicais apresentam necessidades distintas de umidade e nem sempre toleram o resfriamento localizado provocado pelo gelo.

Antes de regar, vale observar o substrato além da superfície. Em determinados recipientes, a camada superior parece seca enquanto as regiões próximas às raízes ainda conservam bastante umidade. Acrescentar água nessas condições pode favorecer o encharcamento.

Outro ponto importante envolve a posição dos cubos. Quando o método for adequado à espécie, o gelo deve permanecer sobre o substrato, sem contato direto com folhas, caule ou outras estruturas sensíveis da planta.

Também não existe uma quantidade universal. O tamanho dos cubos varia conforme a forma utilizada, enquanto vasos maiores podem exigir volumes superiores aos necessários para recipientes pequenos.

A drenagem merece atenção semelhante. Sem aberturas para escoamento, a água acumulada no fundo pode comprometer as raízes, independentemente da velocidade com que foi aplicada.

Para quem cultiva Phalaenopsis em vasos transparentes, acompanhar a aparência das raízes pode oferecer pistas adicionais. Quando hidratadas, costumam apresentar tonalidade esverdeada; conforme secam, podem adquirir uma coloração mais prateada. A observação, contudo, deve ser combinada com a avaliação do substrato.

Na dúvida, a rega com água em temperatura ambiente continua sendo uma alternativa mais simples e amplamente utilizada. O volume deve acompanhar as necessidades de cada espécie, permitindo que o excesso escorra livremente.

Mais importante do que adotar um truque de jardinagem é compreender como a planta responde às condições do ambiente. Iluminação, ventilação, temperatura e tamanho do recipiente interferem no consumo de água e podem modificar a frequência necessária entre as regas.