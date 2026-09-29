DICAS DE CASA

Colocar gelo na espada-de-São-Jorge: para que serve e por que muia gente ignora esse truque de rega

Cubos ajudam a limitar a quantidade de água, mas o excesso de frequência pode deixar o substrato úmido por tempo demais



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:48

Método com cubos de gelo exige atenção ao intervalo entre as regas para não manter o substrato úmido Crédito: Ilustração gerada por IA

Poucas plantas carregam uma fama tão resistente quanto a espada-de-São-Jorge. Ela atravessa dias de substrato seco sem grandes dificuldades e costuma sobreviver até a rotinas de cuidado irregulares. Justamente por isso, o excesso de água pode ser um inimigo mais frequente do que a falta dela.

Foi dessa preocupação que surgiu um truque curioso entre quem cultiva a espécie dentro de casa: substituir o regador por alguns cubos de gelo espalhados sobre a terra.

Planta é uma das favoritas para se ter dentro de casa 1 de 5

À primeira vista, a ideia parece estranha. O princípio, porém, é bastante simples. Enquanto derrete, o gelo libera água aos poucos e em pequena quantidade, o que reduz a chance de alguém despejar líquido demais de uma só vez.

O truque está mais na quantidade do que no gelo

A espada-de-São-Jorge armazena água nas folhas e nos rizomas. Por isso, não precisa permanecer com o solo constantemente úmido. Pelo contrário, períodos de substrato seco fazem parte da rotina da planta.

Nesse cenário, dois ou três cubos pequenos podem funcionar como uma espécie de medida visual para quem costuma exagerar na rega. O método limita o volume de água e torna mais fácil perceber quanto está sendo oferecido ao vaso.

Isso não significa, porém, que o gelo seja necessário para manter a planta saudável. O ponto central continua sendo observar a umidade da terra antes de qualquer nova rega.

O risco começa quando pouca água é confundida com água frequente.

Repetir o truque demais pode produzir o efeito contrário

Mesmo volumes pequenos, aplicados todos os dias, podem impedir que o substrato seque completamente. Aos poucos, a região das raízes permanece úmida por tempo demais e cria condições favoráveis ao apodrecimento.

Por isso, a terra ainda funciona como o melhor termômetro. Antes de colocar novos cubos, basta verificar se o substrato continua úmido alguns centímetros abaixo da superfície. Se estiver, a rega pode esperar.

Também é importante evitar que o gelo fique encostado diretamente na base das folhas ou nos rizomas. Caso o método seja usado, os cubos devem ficar distribuídos sobre a terra, preferencialmente mais próximos das laterais do vaso.

O vaso também precisa fazer a parte dele

Nenhum controle de rega resolve sozinho um problema de drenagem.

Vasos sem furos, cachepôs que acumulam água e substratos muito compactados mantêm a umidade presa por mais tempo. Nessas condições, até uma quantidade aparentemente pequena de água pode se transformar em excesso.

Depois de qualquer rega, o líquido excedente precisa conseguir sair pela parte inferior do recipiente. Água parada no pratinho ou no fundo de um cachepô deve ser descartada.

Água comum continua sendo suficiente

No fim, o gelo não oferece um benefício indispensável. Quem já consegue observar o substrato e controlar a quantidade de água pode continuar usando um regador normalmente.

A diferença está menos no método escolhido e mais no intervalo entre as regas. Esperar a terra secar, usar um vaso com boa drenagem e evitar o encharcamento continuam sendo cuidados mais importantes do que trocar água líquida por cubos de gelo.