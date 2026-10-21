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Colocar leite na frigideira ao fritar ovos: veja como fazer a receita sem óleo e deixar o preparo mais macio e cremoso

A técnica promete ovos mais macios e cremosos, mas muda a textura do prato e dispensa o uso de óleo ou manteiga



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:09

A dica de colocar leite na frigideira viralizou nas redes sociais e chamou a atenção de quem procura maneiras diferentes de preparar ovos. Crédito: Foto: Ketut Subiyanto- Pexels

Ovos fritos com a clara macia, a gema no ponto desejado e sem aquela camada crocante nas bordas podem parecer difíceis de preparar sem óleo ou manteiga. Uma dica que ganhou espaço nas redes sociais, porém, promete mudar o resultado com um ingrediente comum da geladeira: o leite.

A técnica consiste em colocar um pouco de leite na frigideira antes de acrescentar os ovos. A proposta é preparar uma refeição com textura mais suave, sem depender das gorduras tradicionalmente utilizadas para fritar o alimento.

Ovo com leite 1 de 4

Mas será que o truque realmente funciona? A resposta depende do resultado que você espera, já que o leite altera a forma de preparo e a textura dos ovos.

Como funciona a técnica de colocar leite na frigideira?

A ideia é substituir o óleo ou a manteiga por uma pequena quantidade de leite durante o cozimento. Em vez de entrar em contato com uma superfície untada com gordura, o ovo cozinha com a presença do líquido na frigideira.

O resultado é diferente daquele encontrado no ovo frito tradicional. A preparação tende a ficar mais macia, com menos crocância nas bordas e uma textura que pode lembrar a de ovos preparados de maneira mais úmida.

Essa característica ajuda a explicar a popularidade da dica entre pessoas que gostam de refeições simples e querem experimentar outras formas de preparar ingredientes do dia a dia. É importante, entretanto, entender que o leite não reproduz exatamente o efeito do óleo ou da manteiga. A textura final depende da quantidade utilizada, da temperatura da frigideira e do tempo de cozimento.

Ovo preparado com leite fica mais cremoso?

A técnica pode resultar em ovos mais macios e úmidos, especialmente quando comparada ao preparo tradicional em uma frigideira com gordura. Isso acontece porque a presença de líquido modifica as condições de cozimento. Em vez de formar as bordas douradas e crocantes características da fritura, o ovo tende a cozinhar de maneira mais suave.

O efeito é interessante para quem prefere a clara delicada e não gosta de ovos ressecados. No entanto, a cremosidade não é garantida apenas pela adição de leite: o controle da temperatura também faz diferença.

A técnica de colocar leite na frigideira ao fritar ovos promete uma textura mais macia e cremosa, sem a necessidade de óleo ou manteiga Crédito: Foto: Ketut Subiyanto- Pexels

Se a frigideira estiver muito quente ou o ovo permanecer no fogo por tempo excessivo, a preparação pode ficar firme demais, mesmo com o líquido.

Colocar leite no ovo ajuda a diminuir as calorias?

A substituição do óleo ou da manteiga por leite pode reduzir as calorias adicionadas durante o preparo, dependendo das quantidades utilizadas e do tipo de leite escolhido.

Uma colher de sopa de óleo, por exemplo, acrescenta aproximadamente 120 calorias. Já duas colheres de sopa de leite integral costumam fornecer cerca de 18 a 20 calorias, embora os valores variem conforme a marca e a composição nutricional.

Isso não significa que o ovo preparado com leite seja automaticamente pouco calórico. O resultado depende do número de ovos, da quantidade de leite e dos acompanhamentos incluídos na refeição.

Qual é a diferença para o ovo frito tradicional?

A principal mudança está na textura e na maneira como o alimento é preparado.

Confira as diferenças mais importantes:

Ovo com leite: tende a ficar mais macio e úmido, com pouca ou nenhuma crocância nas bordas.

Ovo com óleo: pode formar uma superfície dourada e bordas crocantes, dependendo da temperatura e da quantidade de gordura.

Ovo com manteiga: ganha sabor característico e pode apresentar bordas douradas, conforme o modo de preparo.

Ovo mexido com leite: pode ficar mais úmido e suave, desde que seja cozido sem excesso de calor.