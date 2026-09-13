DICAS DE CASA

Colocar uma garrafa PET de cabeça para baixo na pia: para que serve e por que é recomendado esse truque na cozinha

Pressão da água dentro da garrafa pode ajudar a deslocar gordura e pequenos resíduos em entupimentos leves, sem exigir ferramentas específicas



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 17:07

Garrafa PET posicionada de cabeça para baixo sobre o ralo pode funcionar como um desentupidor improvisado em obstruções leves Crédito: Ilustração gerada por IA

Uma garrafa de plástico que iria direto para a reciclagem pode ganhar uma última função dentro da cozinha. Quando a água começa a descer lentamente pelo ralo da pia, o recipiente pode ser usado como uma espécie de desentupidor improvisado.

O método chama atenção pela simplicidade. Em vez de produtos químicos ou ferramentas específicas, a técnica aproveita a pressão criada pela água dentro da própria garrafa para tentar deslocar pequenos resíduos acumulados nas primeiras partes da tubulação.

Casa de garrafa pet 1 de 4

Apesar de parecer apenas mais um truque doméstico que circula pelas redes sociais, existe uma explicação física por trás do procedimento. A garrafa não possui qualquer propriedade especial. O que pode fazer diferença é a força provocada quando o recipiente é apertado contra o ralo.

Pressão contra o entupimento

Quando o gargalo fica encaixado sobre a abertura da pia e a garrafa é comprimida, a água armazenada em seu interior é empurrada para dentro da tubulação. Esse movimento produz uma mudança de pressão semelhante, em menor escala, à provocada por um desentupidor convencional.

A força pode ajudar a movimentar restos de alimentos, gordura e outros resíduos que estejam dificultando a passagem da água perto do ralo ou do sifão. Por isso, o método tende a ser mais útil quando a pia ainda está escoando, mas de maneira lenta.

Entupimentos mais profundos ou compactados, porém, dificilmente serão resolvidos apenas dessa forma. Quando a água permanece completamente parada, retorna pelo ralo ou o problema surge repetidamente, pode ser necessário limpar o sifão ou procurar um profissional.

Como fazer em casa

O procedimento exige apenas uma garrafa PET flexível e água. Recipientes de aproximadamente 500 ml a 1,5 litro facilitam o manuseio porque podem ser apertados com as mãos.

Primeiro, coloque água dentro da garrafa sem preenchê-la completamente. Em seguida, vire o recipiente e posicione o gargalo diretamente sobre o ralo da pia. O encaixe precisa ficar firme para que parte da pressão não escape pelas laterais.

Com a abertura posicionada, aperte a garrafa com força para impulsionar a água em direção ao encanamento. O movimento pode ser repetido algumas vezes. Depois, abra a torneira e observe se a velocidade do escoamento melhorou.

Água morna pode ser utilizada, mas não precisa estar fervendo. Temperaturas excessivamente altas podem danificar determinados componentes da tubulação e também aumentam o risco de queimaduras durante o procedimento.

Nem sempre funciona

A principal limitação está justamente na intensidade do entupimento. A pressão produzida por uma garrafa PET é pequena e consegue agir principalmente sobre obstruções superficiais.

Também é importante ter cuidado caso algum produto químico já tenha sido colocado no ralo. Apertar a garrafa pode provocar o retorno de água e respingos, aumentando o risco de contato com substâncias irritantes.