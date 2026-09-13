Colocar uma garrafa PET de cabeça para baixo na pia: para que serve e por que é recomendado esse truque na cozinha

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 17:07
Uma garrafa de plástico que iria direto para a reciclagem pode ganhar uma última função dentro da cozinha. Quando a água começa a descer lentamente pelo ralo da pia, o recipiente pode ser usado como uma espécie de desentupidor improvisado.
O método chama atenção pela simplicidade. Em vez de produtos químicos ou ferramentas específicas, a técnica aproveita a pressão criada pela água dentro da própria garrafa para tentar deslocar pequenos resíduos acumulados nas primeiras partes da tubulação.
Casa de garrafa pet
Apesar de parecer apenas mais um truque doméstico que circula pelas redes sociais, existe uma explicação física por trás do procedimento. A garrafa não possui qualquer propriedade especial. O que pode fazer diferença é a força provocada quando o recipiente é apertado contra o ralo.
Quando o gargalo fica encaixado sobre a abertura da pia e a garrafa é comprimida, a água armazenada em seu interior é empurrada para dentro da tubulação. Esse movimento produz uma mudança de pressão semelhante, em menor escala, à provocada por um desentupidor convencional.
A força pode ajudar a movimentar restos de alimentos, gordura e outros resíduos que estejam dificultando a passagem da água perto do ralo ou do sifão. Por isso, o método tende a ser mais útil quando a pia ainda está escoando, mas de maneira lenta.
Entupimentos mais profundos ou compactados, porém, dificilmente serão resolvidos apenas dessa forma. Quando a água permanece completamente parada, retorna pelo ralo ou o problema surge repetidamente, pode ser necessário limpar o sifão ou procurar um profissional.
O procedimento exige apenas uma garrafa PET flexível e água. Recipientes de aproximadamente 500 ml a 1,5 litro facilitam o manuseio porque podem ser apertados com as mãos.
Primeiro, coloque água dentro da garrafa sem preenchê-la completamente. Em seguida, vire o recipiente e posicione o gargalo diretamente sobre o ralo da pia. O encaixe precisa ficar firme para que parte da pressão não escape pelas laterais.
Com a abertura posicionada, aperte a garrafa com força para impulsionar a água em direção ao encanamento. O movimento pode ser repetido algumas vezes. Depois, abra a torneira e observe se a velocidade do escoamento melhorou.
Água morna pode ser utilizada, mas não precisa estar fervendo. Temperaturas excessivamente altas podem danificar determinados componentes da tubulação e também aumentam o risco de queimaduras durante o procedimento.
A principal limitação está justamente na intensidade do entupimento. A pressão produzida por uma garrafa PET é pequena e consegue agir principalmente sobre obstruções superficiais.
Também é importante ter cuidado caso algum produto químico já tenha sido colocado no ralo. Apertar a garrafa pode provocar o retorno de água e respingos, aumentando o risco de contato com substâncias irritantes.
Se a tentativa não recuperar o fluxo da pia, insistir repetidamente pode não trazer resultado. Nesses casos, verificar o sifão ou recorrer a um profissional ajuda a identificar se gordura, alimentos ou outro material formaram um bloqueio maior dentro do encanamento.