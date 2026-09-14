DICAS DE CASA

Coloque três colheres no vaso antes de dormir: mistura ajuda a remover o calcário endurecido

Solução simples aproveita o período da noite para agir sobre as manchas que resistem à limpeza comum



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:37

Calcário se acumula principalmente na linha d’água e pode formar uma crosta difícil de remover Crédito: Ilustração gerada por IA

Aquela faixa amarelada ou esbranquiçada que insiste em aparecer na linha d’água do vaso sanitário nem sempre sai com uma limpeza comum. A escova passa, o produto age por alguns minutos, mas a crosta continua presa à porcelana, principalmente quando o acúmulo já está ali há semanas ou meses.

Uma alternativa simples aproveita justamente o período em que o banheiro fica sem uso. A técnica consiste em dissolver três colheres de sopa de ácido cítrico em água morna, despejar a solução no vaso antes de dormir e deixar o produto agir durante a noite.

Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica 1 de 5

O tempo prolongado de contato ajuda a amolecer os depósitos minerais e facilita a limpeza na manhã seguinte.

O segredo está menos na força da escovação e mais na química. O ácido cítrico reage com o carbonato de cálcio presente no calcário, fazendo com que a camada endurecida perca resistência e possa ser removida com mais facilidade.

De onde vem o calcário?

Apesar da aparência de sujeira acumulada, o calcário tem outra origem. A água carrega naturalmente minerais, entre eles cálcio e magnésio, que podem permanecer sobre as superfícies depois que ela evapora.

Com o passar do tempo, pequenas quantidades se sobrepõem e formam aquela crosta clara encontrada também em torneiras, chuveiros e outras áreas constantemente molhadas. No vaso sanitário, a linha d’água e a região abaixo da borda estão entre os pontos mais propensos ao problema.

Quando o depósito ainda é recente, a limpeza rotineira costuma dar conta. A dificuldade aumenta quando sucessivas camadas endurecem, situação em que apenas esfregar pode exigir bastante esforço sem eliminar completamente as manchas.

Como fazer a limpeza

Para preparar a mistura, a indicação é dissolver três colheres de sopa de ácido cítrico em cerca de 400 a 500 ml de água morna. Depois, basta espalhar a solução pelas áreas internas do vaso onde o calcário está mais concentrado.

Nas paredes onde o líquido escorre rapidamente, uma forma de aumentar o contato é posicionar pedaços de papel higiênico sobre a crosta e umedecê-los com a solução. Durante a noite, o papel mantém o produto sobre a área atingida.

Pela manhã, o material deve ser retirado e o vaso pode ser esfregado com uma escova antes da descarga. Depósitos mais antigos podem não desaparecer completamente na primeira aplicação, exigindo que o processo seja repetido.

Atenção à mistura

Há um cuidado que não pode ser ignorado: ácido cítrico não deve ser combinado com água sanitária, hipoclorito ou outros produtos à base de cloro. Misturar diferentes produtos de limpeza pode provocar reações químicas e liberar vapores prejudiciais, especialmente em banheiros pouco ventilados.

Também vale investigar a origem quando a mancha volta rapidamente sempre no mesmo lugar. Um pequeno vazamento na caixa acoplada, por exemplo, pode manter um fluxo constante de água sobre a porcelana e acelerar novamente o depósito de minerais.