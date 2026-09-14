Coloque três colheres no vaso antes de dormir: mistura ajuda a remover o calcário endurecido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 12:37
Aquela faixa amarelada ou esbranquiçada que insiste em aparecer na linha d’água do vaso sanitário nem sempre sai com uma limpeza comum. A escova passa, o produto age por alguns minutos, mas a crosta continua presa à porcelana, principalmente quando o acúmulo já está ali há semanas ou meses.
Uma alternativa simples aproveita justamente o período em que o banheiro fica sem uso. A técnica consiste em dissolver três colheres de sopa de ácido cítrico em água morna, despejar a solução no vaso antes de dormir e deixar o produto agir durante a noite.
Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica
O tempo prolongado de contato ajuda a amolecer os depósitos minerais e facilita a limpeza na manhã seguinte.
O segredo está menos na força da escovação e mais na química. O ácido cítrico reage com o carbonato de cálcio presente no calcário, fazendo com que a camada endurecida perca resistência e possa ser removida com mais facilidade.
Apesar da aparência de sujeira acumulada, o calcário tem outra origem. A água carrega naturalmente minerais, entre eles cálcio e magnésio, que podem permanecer sobre as superfícies depois que ela evapora.
Com o passar do tempo, pequenas quantidades se sobrepõem e formam aquela crosta clara encontrada também em torneiras, chuveiros e outras áreas constantemente molhadas. No vaso sanitário, a linha d’água e a região abaixo da borda estão entre os pontos mais propensos ao problema.
Quando o depósito ainda é recente, a limpeza rotineira costuma dar conta. A dificuldade aumenta quando sucessivas camadas endurecem, situação em que apenas esfregar pode exigir bastante esforço sem eliminar completamente as manchas.
Para preparar a mistura, a indicação é dissolver três colheres de sopa de ácido cítrico em cerca de 400 a 500 ml de água morna. Depois, basta espalhar a solução pelas áreas internas do vaso onde o calcário está mais concentrado.
Nas paredes onde o líquido escorre rapidamente, uma forma de aumentar o contato é posicionar pedaços de papel higiênico sobre a crosta e umedecê-los com a solução. Durante a noite, o papel mantém o produto sobre a área atingida.
Pela manhã, o material deve ser retirado e o vaso pode ser esfregado com uma escova antes da descarga. Depósitos mais antigos podem não desaparecer completamente na primeira aplicação, exigindo que o processo seja repetido.
Há um cuidado que não pode ser ignorado: ácido cítrico não deve ser combinado com água sanitária, hipoclorito ou outros produtos à base de cloro. Misturar diferentes produtos de limpeza pode provocar reações químicas e liberar vapores prejudiciais, especialmente em banheiros pouco ventilados.
Também vale investigar a origem quando a mancha volta rapidamente sempre no mesmo lugar. Um pequeno vazamento na caixa acoplada, por exemplo, pode manter um fluxo constante de água sobre a porcelana e acelerar novamente o depósito de minerais.
Depois que a crosta mais antiga é removida, a manutenção periódica tende a ser mais simples. A limpeza antes que novas camadas endureçam evita que o problema volte a exigir horas de ação e muita força na escova.