DICAS DE CASA

Coloque um pote com sal grosso embaixo da cama: para que serve e por que é recomendado esse truque simples

Cristais de sal conseguem acumular água em ambientes úmidos e ainda podem receber gotas de essência para perfumar o cômodo



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 21:37

Pote com sal grosso pode acumular parte da umidade presente no ar em ambientes abafados Crédito: Ilustração gerada por IA

Quartos pouco ventilados podem concentrar umidade, especialmente quando há paredes frias, condensação ou pouca circulação de ar ao redor dos móveis. Entre as soluções caseiras usadas para lidar com essa sensação está um pote aberto com sal grosso colocado embaixo da cama.

O truque aproveita uma característica real do sal: sua capacidade de interagir com a água presente no ar. Em condições de umidade elevada, os cristais começam a reter água e podem formar uma solução líquida no fundo do recipiente.

O segredo contra a umidade 1 de 6

Algumas versões da técnica acrescentam gotas de óleo essencial ao sal para deixar um aroma no ambiente. Nesse caso, porém, o efeito é principalmente de perfumação e não deve ser confundido com um tratamento contra mofo ou excesso de umidade em todo o cômodo.

Por que o sal grosso consegue acumular água?

O cloreto de sódio apresenta comportamento higroscópico, ou seja, interage com moléculas de água presentes no ambiente. Essa característica se torna mais evidente quando a umidade relativa do ar está bastante alta.

Conforme os cristais recebem água, podem começar a se dissolver e formar salmoura. Por isso, quem usa o método pode perceber que o sal endureceu, ficou úmido ou deixou líquido acumulado no fundo do pote.

Ainda assim, a quantidade utilizada em um recipiente doméstico é limitada. O truque pode funcionar como um pequeno coletor de umidade em espaços restritos, mas não possui capacidade equivalente à de um desumidificador elétrico para controlar todo o quarto.

Como preparar o pote com sal grosso

Um recipiente de vidro ou plástico de boca larga ajuda a aumentar a área do sal exposta ao ar. A quantidade pode variar conforme o tamanho do pote, sem necessidade de uma medida exata para que os cristais entrem em contato com a umidade.

Quem quiser acrescentar aroma pode pingar algumas gotas de óleo essencial, como lavanda ou capim-limão. O recipiente deve permanecer aberto e em uma superfície estável, onde não exista risco de tombar.

Debaixo da cama, vale manter o pote distante dos pés de madeira e de tecidos. Caso haja formação de salmoura, o líquido pode atingir o piso ou móveis e deixar marcas.

Casas com cães ou gatos exigem cuidado adicional. Sal em grande quantidade e óleos essenciais não devem ficar acessíveis aos animais, portanto o recipiente precisa ser colocado em um ponto onde eles não consigam alcançar.

Quando é necessário trocar o sal?

Não existe um prazo universal de 30 dias. A velocidade com que os cristais ficam úmidos depende principalmente das condições do ambiente, da quantidade de sal e da umidade relativa do ar.

A troca pode ser feita quando os grãos estiverem muito dissolvidos, empedrados ou quando houver quantidade considerável de líquido no recipiente. Também é importante lavar e secar o pote antes de acrescentar uma nova porção.

Mais do que seguir um calendário fixo, observar o estado do sal ajuda a entender se o local está acumulando muita umidade.

Sal grosso resolve mofo no quarto?

O pote não deve ser tratado como solução para uma casa com infiltração, paredes mofadas ou umidade persistente. Nessas situações, é necessário encontrar e corrigir a origem da água.

Órgãos de saúde e ambientais recomendam manter a umidade interna baixa e melhorar a circulação do ar para reduzir as condições favoráveis ao crescimento de fungos. Ventilar os ambientes, reparar vazamentos e usar um desumidificador quando necessário são medidas mais eficazes.