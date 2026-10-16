Com 10,17% dos votos, Igor Monteiro 4ª eliminado de A Fazenda 18

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Felipe Sena
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 00:27
A 4ª Roça gerou tensão e movimentou a noite desta quinta-feira (15) de A Fazenda 18. A berlinda foi disputada entre Eduarda Braum, Igor Monteiro e Renata del Bianco.
O público escolheu e Igor foi eliminado, com resultado anunciado ao vivo. O peão que teve 10,17% dos votos teve a missão de escolher uma das colegas de berlinda para ser imunizada e a outra para penalizar alguém da sede na próxima prova de fogo.
‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality
Igor imunizou Renata, que também conquistou o direito e imunizou Giovanna Gold. Já Duda recebeu a missão de penalizar alguém na prova que acontece no domingo (19).
Com isso, o jogo se delineia e ganha novos contornos, com reajuste de rota e outras perspectivas dos grupos sobre o jogo.
Mesmo com um jogo frágil e pouco movimentado, Duda e Renata conseguiram escapar da saída e o público decidiu levar Igor para casa.
Igor entrou no reality inicialmente como visitante, assim como Giovanna e integrou o grupo conhecido como Alcateia, liderado por Jottapê.
Na votação da sede, Igor empatou com Tina Calamba com 11 votos cada. Darlin Ferrattry usou o Poder da Chama Vermelha e transferiu todos os votos de Tina para Igor, colocando-o diretamente na berlinda.
Completaram a formação da roça Renata Del Bianco (votada em uma regra especial) e Eduarda Braum (sobrada no Resta Um), enquanto Alfredo Amaral venceu a Prova do Fazendeiro e escapou.
Na disputa pela preferência do público contra Eduarda e Renata, Igor teve a menor votação para ficar na sede e deixou o confinamento.