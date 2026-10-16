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Com 10,17% dos votos, Igor Monteiro 4ª eliminado de A Fazenda 18

Na saída, Igor recebeu duas missões que podem movimentar o jogo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 00:27

Igor Monteiro chegou como visitante e se despede da sede de A Fazenda 18
Igor Monteiro chegou como visitante e se despede da sede de A Fazenda 18 Crédito: Antonio Chahestian | Record

A 4ª Roça gerou tensão e movimentou a noite desta quinta-feira (15) de A Fazenda 18. A berlinda foi disputada entre Eduarda Braum, Igor Monteiro e Renata del Bianco.

O público escolheu e Igor foi eliminado, com resultado anunciado ao vivo. O peão que teve 10,17% dos votos teve a missão de escolher uma das colegas de berlinda para ser imunizada e a outra para penalizar alguém da sede na próxima prova de fogo.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

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Igor imunizou Renata, que também conquistou o direito e imunizou Giovanna Gold. Já Duda recebeu a missão de penalizar alguém na prova que acontece no domingo (19).

Com isso, o jogo se delineia e ganha novos contornos, com reajuste de rota e outras perspectivas dos grupos sobre o jogo.

Mesmo com um jogo frágil e pouco movimentado, Duda e Renata conseguiram escapar da saída e o público decidiu levar Igor para casa.

Igor entrou no reality inicialmente como visitante, assim como Giovanna e integrou o grupo conhecido como Alcateia, liderado por Jottapê.

Na votação da sede, Igor empatou com Tina Calamba com 11 votos cada. Darlin Ferrattry usou o Poder da Chama Vermelha e transferiu todos os votos de Tina para Igor, colocando-o diretamente na berlinda.

Completaram a formação da roça Renata Del Bianco (votada em uma regra especial) e Eduarda Braum (sobrada no Resta Um), enquanto Alfredo Amaral venceu a Prova do Fazendeiro e escapou.

Na disputa pela preferência do público contra Eduarda e Renata, Igor teve a menor votação para ficar na sede e deixou o confinamento.

Tags:

A Fazenda 18

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