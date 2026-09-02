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Com 17 derrotas no Oscar, Diane Warren brinca sobre levar novo porco de estimação para a premiação: 'Talvez ele vá comigo na próxima'

A compositora conseguiu adotar o animal que viralizou nas ruas de Los Angeles após participar de um leilão

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 17:30

Diane Warren é compositora e já foi indicada 17 vezes ao Oscar (e perdeu todas)
Diane Warren é compositora e já foi indicada 17 vezes ao Oscar (e perdeu todas) Crédito: Reprodução/ Instagram

A compositora Diane Warren, conhecida por sucessos como “Because You Loved Me” e "I Don’t Want to Miss a Thing” e por ter perdido o Oscar 17 vezes, arrematou um porquinho de estimação em um leilão. O animal, chamado Wilbur, já era um fenômeno nas redes sociais por ter aparecido em diversos vídeos virais andando pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos.

A repercussão dos vídeos gerou preocupação no público, uma vez que o animal aparecia sozinho nos registros pela cidade. Assim, Wilbur foi levado para um abrigo em Los Angeles e ficou em espera para saber se algum dono iria reivindicar sua tutela. Como ninguém apareceu, a instituição realizou um leilão no último dia 20 de agosto para definir quem cuidaria do animal, ocasião em que uma representante de Diane arrematou o porco. O leilão foi um evento privado entre as quatro pessoas interessadas que se apresentaram para adotá-lo. 

Saiba quem é Diane Warren, indicada ao Oscar 17 vezes

Diane Warren foi indicada ao Oscar 17 vezes por Reprodução/ Instagram
Diane Warren com seu Emmy por "The Hunting Ground" por Reprodução/ Instagram
Diane Warren com Leon Thomas III por Reprodução/ Instagram
Diane Warren tem 69 anos por Reprodução/ Instagram
Diane Warren já ganhou prêmios como Grammy, Emmy e Globo de Ouro por Reprodução/ Instagram
Diane Warren é a responsável por  “Because You Loved Me” da Céline Dion por Reprodução/ Instagram
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Diane Warren foi indicada ao Oscar 17 vezes por Reprodução/ Instagram

Em entrevista à revista The Hollywood Reporter, a artista contou como descobriu a situação de Wilbur: "Há alguns anos, eu salvei uma vaca que fugiu de um matadouro, então muitas pessoas me mandaram imagens do Wilbur. Então, falei com minha amiga Marcia Zwilling, que cuida de um rancho que resgata animais. Conseguimos salvar o Wilbur", disse a artista.

Diane Warren já é um nome frequente entre os indicados a Melhor Canção Original no Oscar, tendo figurado na lista 17 vezes ao longo de sua carreira — com as últimas nove indicações ocorrendo de forma consecutiva. No entanto, a compositora nunca levou a estatueta da categoria para casa.

Na mesma entrevista, Warren decidiu brincar com esse fato inusitado ao falar sobre os cuidados com o animal. Com bom humor, declarou: "Talvez ele vá comigo na próxima cerimônia do Oscar. Eu perdi 17 Oscars, mas ganhei um porco".

Autora de hits como "Rhythm of the Night", "Because You Loved Me" e "Un-Break My Heart", a compositora de 69 anos acumula prêmios no Grammy, Globo de Ouro e Emmy. A única vez em que foi reconhecida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood ocorreu em 2022, quando recebeu um Prêmio Honorário pelo conjunto da obra.

A primeira indicação de Warren ao Oscar ocorreu em 1988, com a música “Nothing's Gonna Stop Us Now”, do filme "Manequim”, marcando também sua primeira derrota na disputa. Desde 2018, ela concorre na categoria consecutivamente, sendo a mulher com o maior número de indicações na história da premiação sem vitórias competitivas.

Requisitada por grandes intérpretes, Diane emplacou 33 composições no Top 10 da Hot 100 da Billboard, das quais nove alcançaram o topo da parada. “Because You Loved Me”, interpretada por Céline Dion para o filme “Íntimo & Pessoal”, e “I Don’t Want to Miss a Thing”, gravada pelo Aerosmith para “Armageddon”, estão entre os maiores sucessos de sua trajetória indicados a Melhor Canção Original.

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Oscar Diane Warren

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