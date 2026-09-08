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Com 1,82m de altura aos 15 anos, filha de Flávia Alessandra revela que não quer seguir carreira artística

Olívia Costa explicou que, apesar da estatura e do apoio dos pais famosos, prefere seguir outro caminho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:00

Olivia Costa, filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa
Olivia Costa, filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa Crédito: Reprodução/Instagram

Olivia Costa, filha caçula de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, esteve presente na Área VIP dos primeiros dias do Rock in Rio acompanhando a mãe. Aos 15 anos e chamando atenção pela estatura de 1,82m, a adolescente surpreendeu ao descartar seguir os passos dos pais famosos na atuação ou investir em uma carreira como modelo profissional.

Olivia Costa é filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa

Olivia Costa, filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa por Reprodução/Instagram Joao Pedro Hachiya
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Flávia Alessandra e Otaviano Costa com as filhas Giulia e Olivia por Reprodução/Instagram Joao Pedro Hachiya
Flávia Alessandra com a filha caçula, Olivia Costa por Reprodução/Instagram
Flávia Alessandra com a família reunida em seu mais recente aniversário por Reprodução/Instagram
Flávia Alessandra e Otaviano Costa com as filhas Giulia e Olivia por Reprodução/Instagram Joao Pedro Hachiya
Flávia Alessandra com as filhas Giulia e Olivia por Reprodução/Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Aniversário de 15 anos de Olivia Costa por Reprodução | Instagram
Olivia Costa, filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa por Reprodução/Instagram
Olivia Costa, filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa por Reprodução/Instagram
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Olivia Costa, filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa por Reprodução/Instagram Joao Pedro Hachiya

Em entrevista ao jornal EXTRA, durante o festival, a jovem admitiu que já chegou a considerar as passarelas por conta dos insistentes conselhos externos, mas apontou que não possui afinidade com a exposição. Pensando no futuro acadêmico e profissional, ela revelou que nutre interesse pelas áreas de Arquitetura ou Moda, contando com o apoio dos pais para qualquer escolha que fizer.

Diferente da irmã mais velha, Giulia Costa, que acumula milhões de seguidores e atua como influenciadora e apresentadora, Olivia adota um estilo de vida bastante reservado. A adolescente confessou que mantém perfis privados apenas para o círculo íntimo de amigos e familiares.

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Tags:

Flávia Alessandra Otaviano Costa Olivia Costa

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