Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com 3 mil bois, advogada entra na lista das mais poderosas do agro da Forbes, e é a primeira assumir presidência rural

Ana Amélia Paulino administra fazenda em Goiás e foi a primeira mulher a assumir a presidência do Sindicato Rural de Porangatu

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:18

Ana Amélia Paulino administra fazenda com cerca de 3 mil bovinos e criação de cavalos em Goiás
Ana Amélia Paulino administra fazenda com cerca de 3 mil bovinos e criação de cavalos em Goiás Crédito: Redes sociais – via Mais Goiás

Ana Amélia Paulino cresceu em uma família de produtores rurais e fez do campo sua atividade profissional. Hoje, administra uma fazenda com cerca de 3 mil bovinos e integra a lista das 100 Mulheres Poderosas do Agro de 2026, divulgada pela Forbes Brasil em 15 de outubro.

Advogada de formação, a pecuarista comanda a Fazenda Barra das Onças, em Goiás, onde a família cria gado Nelore e cavalos. Ao mesmo tempo, representa produtores como presidente do Sindicato Rural de Porangatu, no norte do estado.

Sua chegada ao cargo marcou uma mudança na entidade: em 2024, Ana Amélia se tornou a primeira mulher a assumir a presidência. Antes disso, já havia sido a primeira a integrar a diretoria, conforme o perfil publicado pela Forbes.

Advogada entra na lista das mulheres mais poderosas do agro da Forbes

Ana Amélia Paulino integra a lista das 100 Mulheres Poderosas do Agro de 2026 por Instagram de Ana Amélia Paulino – via Nosso Bloco TV
Ana Amélia Paulino concede entrevista durante a Exponorte de 2025, em Porangatu por Teixeira – via Isso É Goiás
Ana Amélia Paulino ao lado de Nicolly, Rainha da Pecuária de Porangatu, durante a Exponorte de 2025 por Teixeira – via Isso É Goiás
Registro de encontro no Sindicato Rural de Porangatu aparece em reportagem sobre a trajetória de Ana Amélia Paulino por Instagram de Ana Amélia Paulino – via Nosso Bloco TV
Ana Amélia Paulino com César Menotti e Fabiano e Davi Dourado na Exponorte de 2025 por Teixeira – via Isso É Goiás
Ana Amélia Paulino administra fazenda com cerca de 3 mil bovinos e criação de cavalos em Goiás por Redes sociais – via Mais Goiás
1 de 6
Ana Amélia Paulino integra a lista das 100 Mulheres Poderosas do Agro de 2026 por Instagram de Ana Amélia Paulino – via Nosso Bloco TV

Da família ao campo

A relação com a pecuária começou antes da formação em Direito. Neta e filha de produtores, Ana Amélia acompanhou o trabalho da família na Fazenda Barra das Onças e manteve essa ligação ao longo da vida.

Segundo reportagem do Mais Goiás, a mãe teve papel importante em sua aproximação com as tarefas práticas da propriedade. Ao celebrar a inclusão na Forbes, a pecuarista relembrou nas redes sociais a mudança de São Paulo para Goiás e o desejo de trabalhar como fazendeira.

Atualmente, sua atuação também inclui a presidência da Comissão de Equideocultura da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), dedicada ao setor de criação de equídeos.

Leia mais

Imagem - Escultura de homem escravizado no Brasil há 170 anos foi parar em museu de Paris: Brasil agora quer resgatar sua história através de busto de bronze de valor incalculável

Escultura de homem escravizado no Brasil há 170 anos foi parar em museu de Paris: Brasil agora quer resgatar sua história através de busto de bronze de valor incalculável

Imagem - Após troca de pedradas, proteção de imagem de Iemanjá é quebrada, e homens decidem fazer as pazes

Após troca de pedradas, proteção de imagem de Iemanjá é quebrada, e homens decidem fazer as pazes

Imagem - Menina de 5 anos vira professora de ioga: bate recorde como instrutora mais jovem do mundo, entra no Guinness e dá aulas com a mãe

Menina de 5 anos vira professora de ioga: bate recorde como instrutora mais jovem do mundo, entra no Guinness e dá aulas com a mãe

Mulheres ainda são minoria

O reconhecimento chega em um cenário no qual poucas mulheres ocupam a presidência de sindicatos rurais goianos. Segundo os números apresentados pela Forbes, apenas dez dos 121 sindicatos do estado têm mulheres no comando.

À frente da entidade de Porangatu, Ana Amélia participa da organização de atividades para produtores e da articulação de serviços aos associados. Em reportagem do Jornal Opção, ela relatou mudanças nas feiras do sindicato, com abertura ao público e espaços voltados à participação feminina.

Entre as iniciativas mencionadas estão palestras e atividades de formação para mulheres do setor. O trabalho se soma à administração da fazenda e à representação dos interesses dos produtores da região.

O reconhecimento da Forbes

A seleção de 2026 marca a segunda edição da lista, lançada em 2021. A Forbes reúne mulheres de diferentes regiões e atividades, incluindo produção rural, pesquisa, gestão de empresas e representação institucional.

A proposta considera a atuação em decisões, negócios e iniciativas com impacto no agronegócio. Ana Amélia integra esse grupo de cem selecionadas; a publicação não estabelece que ela seja a mulher mais poderosa do setor.

Tags:

Empreendedorismo Forbes Agronegócio Bovinos Mulheres Profissionais

Mais recentes

Imagem - Renner homenageia Rick no dia que completa um mês da morte do cantor

Renner homenageia Rick no dia que completa um mês da morte do cantor
Imagem - Roque Santeiro: no capítulo desta sexta-feira (23), Lulu pede a Zé das Medalhas para ir à boate

Roque Santeiro: no capítulo desta sexta-feira (23), Lulu pede a Zé das Medalhas para ir à boate
Imagem - Quem treina de manhã sai na frente? Personal trainers revelam vantagem da musculação nas primeiras horas do dia

Quem treina de manhã sai na frente? Personal trainers revelam vantagem da musculação nas primeiras horas do dia