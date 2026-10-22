MULHERES NO CAMPO

Com 3 mil bois, advogada entra na lista das mais poderosas do agro da Forbes, e é a primeira assumir presidência rural

Ana Amélia Paulino administra fazenda em Goiás e foi a primeira mulher a assumir a presidência do Sindicato Rural de Porangatu



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:18

Ana Amélia Paulino administra fazenda com cerca de 3 mil bovinos e criação de cavalos em Goiás Crédito: Redes sociais – via Mais Goiás

Ana Amélia Paulino cresceu em uma família de produtores rurais e fez do campo sua atividade profissional. Hoje, administra uma fazenda com cerca de 3 mil bovinos e integra a lista das 100 Mulheres Poderosas do Agro de 2026, divulgada pela Forbes Brasil em 15 de outubro.

Advogada de formação, a pecuarista comanda a Fazenda Barra das Onças, em Goiás, onde a família cria gado Nelore e cavalos. Ao mesmo tempo, representa produtores como presidente do Sindicato Rural de Porangatu, no norte do estado.

Sua chegada ao cargo marcou uma mudança na entidade: em 2024, Ana Amélia se tornou a primeira mulher a assumir a presidência. Antes disso, já havia sido a primeira a integrar a diretoria, conforme o perfil publicado pela Forbes.

Advogada entra na lista das mulheres mais poderosas do agro da Forbes 1 de 6

Da família ao campo

A relação com a pecuária começou antes da formação em Direito. Neta e filha de produtores, Ana Amélia acompanhou o trabalho da família na Fazenda Barra das Onças e manteve essa ligação ao longo da vida.

Segundo reportagem do Mais Goiás, a mãe teve papel importante em sua aproximação com as tarefas práticas da propriedade. Ao celebrar a inclusão na Forbes, a pecuarista relembrou nas redes sociais a mudança de São Paulo para Goiás e o desejo de trabalhar como fazendeira.

Atualmente, sua atuação também inclui a presidência da Comissão de Equideocultura da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), dedicada ao setor de criação de equídeos.

Mulheres ainda são minoria

O reconhecimento chega em um cenário no qual poucas mulheres ocupam a presidência de sindicatos rurais goianos. Segundo os números apresentados pela Forbes, apenas dez dos 121 sindicatos do estado têm mulheres no comando.

À frente da entidade de Porangatu, Ana Amélia participa da organização de atividades para produtores e da articulação de serviços aos associados. Em reportagem do Jornal Opção, ela relatou mudanças nas feiras do sindicato, com abertura ao público e espaços voltados à participação feminina.

Entre as iniciativas mencionadas estão palestras e atividades de formação para mulheres do setor. O trabalho se soma à administração da fazenda e à representação dos interesses dos produtores da região.

O reconhecimento da Forbes

A seleção de 2026 marca a segunda edição da lista, lançada em 2021. A Forbes reúne mulheres de diferentes regiões e atividades, incluindo produção rural, pesquisa, gestão de empresas e representação institucional.