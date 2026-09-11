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Com 42 horas de treino semanais para o Mundial, Flávia Saraiva abre exceção na rotina e curte o Rock in Rio

Focada na competição na Holanda, ginasta aproveitou o único dia de descanso para ir ao festival

Kamila Macedo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 19:43

Flávia Saraiva Crédito: Reprodução/Instagram

Flávia Saraiva vive uma rotina de preparação intensa. A pouco mais de um mês do Mundial de Ginástica Artística de 2026, marcado para ocorrer entre 17 e 25 de outubro, em Roterdã, na Holanda, a atleta precisou reduzir o tempo livre para focar no treinamento. Atualmente, ela chega a treinar 42 horas por semana, tendo somente o domingo de descanso – dia que foi muito bem aproveitado recentemente para curtir o Rock in Rio.

“Neste momento, a gente está numa correria, pois estão chegando as competições principais da ginástica. Então, a gente já está aqui no foco total”, afirmou em entrevista à revista Quem, no último fim de semana, quando fez uma breve pausa na agenda para acompanhar o festival.

Flavia Saraiva 1 de 13

A ginasta enfrentou a chuva no domingo (6) para assistir ao show do Barão Vermelho, banda da qual é fã de carteirinha. Flávia destacou que, mesmo com a carga pesada de preparação, os momentos de descanso são fundamentais. “É importante também ter tempo para relaxar, mas obviamente a minha prioridade é treinar. Treino de segunda a sábado, sete horas por dia. Quando tem uma folguinha, a gente aproveita para espairecer”, pontuou.

O local do evento, inclusive, carrega um forte valor afetivo para Flávia. A Cidade do Rock ocupa o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, complexo inaugurado para os Jogos Olímpicos de 2016. “Eu estou em casa, porque aqui é o Parque Olímpico. É o parque dos atletas. A gente treina aqui do lado e eu moro aqui pertinho, então está sendo incrível”, destacou.