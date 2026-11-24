ARTE

Com 45 obras, artista goiana apresenta exposição que conecta luz, memória e paisagem em Salvador

‘Fulgor da Paisagem’ tem entrada gratuita em galeria de arte no Caminho das Árvores

Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 19:40

Fabiana Queiroga apresenta exposição de arte em Salvador Crédito: Divulgação

A luz do Cerrado e as memórias da infância são referências centrais da produção artística de Fabiana Queiroga, que apresenta a exposição “Fulgor da Paisagem”, na TRIA Galeria de Arte, no Caminho das Árvores, em Salvador, com visitação gratuita, entre 18 de novembro e 18 de dezembro.

Com 45 obras, a mostra reúne pinturas, bordados, esculturas e instalação, em uma investigação que aproxima corpo, matéria e paisagem. A exposição apresenta trabalhos inéditos desenvolvidos como desdobramento de uma residência artística no Instituto Rama, em Portugal.

Exposição gratuita em Salvador 1 de 5

Nascida em Goiana, a artista desenvolve uma pesquisa que atravessa diferentes linguagens e materiais. As obras articulam referências das obras de Fabiana como a vegetação retorcida, os tons terrosos e a capacidade de florescimento do Cerrado atrelada à memória, pertencimento e transformação.

Enquanto a pintura evidencia o gesto e a construção da imagem, o bordado incorpora a repetição, a passagem do tempo e a memória. As esculturas e os objetos ampliam sua pesquisa ao estabelecer relações físicas com o espaço e com a matéria.

A mostra tem curadoria e organização de Rafaella Andrade e texto curatorial de Bianca Coutinho Dias, que aborda a força luminosa e enigmática da matéria na produção da artista.

Serviço

O quê: Fulgor da Paisagem, de Fabiana Queiroga

Onde: TRIA Galeria de Arte, no Caminho das Árvores

Quando: entre 18 de novembro a 18 de dezembro de 2026 (Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados, das 9h às 14h)