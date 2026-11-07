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Com Cais Dourado lotado, Batekoo mostra força do pertencimento negro e reforça plataforma como marca

Em mais uma edição Batekoo teve artistas baianos, presença do grupo FLO e ativação do Club Social

Felipe Sena

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 14:12

Batekoo alia pertencimento negro e posicionamento de marca Crédito: Divulgação

“Quilombo somos nós. Somos parte do Brasil. Esse Brasil democrático, revolucionário, que ajudamos a construir, é assim que o queremos. Contra todas as forças conservadoras. Quilombo hoje é o momento de resgate histórico. Está presente em nós, entre nós, no mundo”, diz Beatriz Nascimento, historiadora e intelectual negra que dedicou parte de sua obra à compreensão dos quilombos como espaços de resistência, identidade e organização coletiva.

Entre os espaços que colocam o pertencimento negro no centro está a Batekoo, plataforma de cultura, entretenimento e educação que reúne pessoas negras em torno da celebração de suas identidades. Em Salvador, onde nasceu, o movimento transforma a festa em um território de encontro, expressão estética e reconhecimento.

Batekoo realiza mais uma edição no Cais Dourado 1 de 4

A relação com a estética aparece logo na entrada do apartamento que Konanzin, como é conhecido Natalício Santos, divide com um gato. Anéis espalhados sob a cabeceira e um pôster de Vandal, um dos nomes do rap brasileiro, colado na lateral do guarda-roupa revelam algumas de suas referências. “Minha maior referência estética do Brasil hoje”, afirma, sem titubear, ao falar do artista.

Embaixador da Batekoo, Konanzin conheceu o movimento há cerca de quatro anos. Desde então, percebeu uma transformação na maneira como passou a olhar para a própria estética. Antes, segundo ele, a preocupação com a construção visual não era tão presente. Foi na festa que encontrou um espaço para experimentar, observar e reconhecer referências compartilhadas.

“Um lugar em que você encontra uma pessoa e diz: ‘k@rafho’, e depois vê outra pessoa e diz a mesma coisa”, conta, referindo-se à identificação provocada pela estética de quem frequenta o evento. Entre as referências que atravessam esse universo estão desde Beyoncé até elementos da cultura do pagodão baiano.

O reconhecimento entre semelhantes também ajuda a compreender a dimensão do aquilombamento. A ideia defendida por Beatriz Nascimento ganha novos contornos quando pessoas negras encontram, umas nas outras, referências de beleza, comportamento e existência. Em um país marcado pela escravização e pela marginalização histórica da população negra, ocupar esses espaços também significa reivindicar liberdade e pertencimento.

Na noite desta sexta-feira (7), a Batekoo realizou mais uma edição do After Batekoo, evento que acontece tradicionalmente na véspera do Afropunk, festival dedicado à música e à cultura negra. A programação reuniu artistas e personalidades da cena cultural, entre eles a cerimonialista Tia Carol, que acompanhou o nascimento da Batekoo, em 2014, além de O Maestro, Bloquinho Delas e Maurício Sacramento, conhecido como Fresh Prince da Bahia e fundador da plataforma.

Entre a profusão de looks customizados, inventados e adornados, a estética negra se apresentou como expressão de autoestima e identidade. Os corpos ocuparam a pista com liberdade e ousadia, em meio ao calor do Cais Dourado, na Calçada. Antes mesmo da distribuição dos leques para amenizar a temperatura, a chegada do grupo norte-americano FLO, que também se apresenta no Afropunk, provocou aplausos e uma onda de leques em movimento. A recepção calorosa também evidenciou a presença e a força da comunidade LGBTQIAPN+ naquele espaço.

Além da festa

A Batekoo, no entanto, não se limita às pistas de dança. Ao longo de seus 12 anos de trajetória, a plataforma ampliou sua atuação e passou a desenvolver projetos voltados à formação e à produção cultural, como a Escola B, que oferece cursos livres e gratuitos. O movimento também expandiu sua presença para outras cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, com a realização do Festival Batekoo.

A dimensão alcançada pela plataforma também atraiu parcerias comerciais. Nesta edição do After Batekoo, o Club Social esteve presente com uma ativação de sampling, distribuindo novos sabores dos tradicionais biscoitos salgados e promovendo ações com influenciadores digitais baianos.

“A Batekoo é uma plataforma conhecida e consolidada em todo o Brasil, que trabalha com o entretenimento e a população preta. Nascida em Salvador, é muito importante estar associado a esse território, com uma parceria que começou lá na Copa do Mundo, no início deste ano, e deve continuar até o final do ano, com este evento aqui em Salvador e também com o nosso festival que está acontecendo em São Paulo. É justamente pela celebração dos nossos corpos reais, do nosso consumidor e pela nossa participação no dia a dia dele”, conta Amanda Sávia, coordenadora de marketing do Club Social, em entrevista ao jornal CORREIO.

A presença de marcas, porém, também levanta uma discussão sobre as oportunidades de investimento na cultura negra produzida na Bahia. Por que as ativações comerciais da Batekoo em São Paulo ainda parecem receber mais espaço do que em Salvador, cidade onde a plataforma nasceu? A diferença aponta para um desafio enfrentado por produtores culturais locais: transformar a relevância artística e social de seus projetos em parcerias comerciais mais consistentes.

Questionada sobre essa questão, Amanda afirma que a construção de uma relação mais próxima com o público soteropolitano ainda é um processo em andamento.

“Eu acho que, na verdade, o principal desafio da gente de trazer uma ativação para cá, para Salvador, com o Club Social, é conseguir com que a gente tenha um engajamento, assim como São Paulo. Então, para a gente, é um prazer abraçar esse movimento, abraçar essa cultura que vai para fora, mas faz parte da nossa cultura e do nosso relacionamento com o consumidor. Para mim, o mais difícil, na verdade, é começar essa construção. A gente vai continuar dando continuidade”, diz.

A parceria evidencia como o mercado também se aproxima de espaços que mobilizam juventudes negras e periféricas. Para além da distribuição de produtos, a presença do Club Social na Batekoo revela o interesse das marcas em dialogar com um público cuja identidade, estética e formas de consumo estão cada vez mais presentes nas estratégias de comunicação.