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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 21:21
Imagine viver em um lugar onde, enquanto o deserto ferve do lado de fora, casas, lojas e até igrejas ficam debaixo da terra.
Em Coober Pedy, na Austrália, essa é a realidade de cerca de 3 mil moradores que encontraram no subsolo uma alternativa para enfrentar temperaturas que podem chegar a 50ºC.
Localizada no estado da Austrália Meridional, a cidade chama a atenção por transformar o ambiente árido em um lugar onde é possível morar, trabalhar e receber visitantes.
Cidade subterrânea na Austrália
O que começou com a busca por pedras preciosas acabou dando origem a um povoado com uma característica incomum: boa parte da vida acontece sob superfície.
A história de Coober Pedy começou em 1915, quando exploradores encontraram opala, uma pedra preciosa, na região. A descoberta atraiu garimpeiros, que se instalaram no local e deram início ao povoado.
Com o passar do tempo, os moradores passaram a aproveitar as escavações e as formações rochosas para construir casas ao subsolo. A solução ajudava a enfrentar o calor intenso sem depender tanto de sistemas de refrigeração.
Essas moradias receberam o nome de dugouts e contam com espaços como quartos, salas e cozinhas. Assim, o que começou como uma atividade ligada à mineração se transformou em uma maneira particular de viver no deserto.
Em Coober Pedy, o subsolo não abriga apenas residências. A cidade também tem igrejas, hotéis e lojas, formando uma comunidade com cerca de 3 mil habitantes.
A arquitetura incomum despertou a curiosidade de visitantes interessados em conhecer de perto como funciona a rotina de quem vive em uma região tão quente e árida.
Uma das atrações é uma antiga mina transformada em museu. Durante a visita, é possível percorrer túneis escavados e conhecer mais sobre a história da extração de opalas. Uma antiga casa também foi preservada para mostrar como viviam os primeiros moradores.
Outra atração é a Fayes's Underground Home, uma residência escavada manualmente por três mulheres ao longo de oito anos.
O imóvel mantém elementos da decoração original e tem até uma piscina subterrânea, detalhe que chama a atenção de quem visita a casa.
A experiência permite observar como espaços abaixo da superfície foram adaptados para receber ambientes domésticos e se tornaram parte da história local.
A região também reserva atrações para quem quer explorar o ambiente natural ao redor da cidade. Uma delas é a área de conservação Kanku-Breakaways, conhecida por suas colinas de cores contrastantes e formações geológicas em meio ao deserto.
Outro destaque é a chamada Planície da Lua, uma extensa área rochosa cuja aparência lembra uma paisagem de outro mundo. O local serviu de cenário para filmes como Mad Max- Além da Cúpula do Trovão (1985) e Planeta Vermelho (2000).