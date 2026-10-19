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Com calor de 50ºC, cidade na Austrália esconde casas, igrejas e hotéis debaixo da terra, e 3 mil moradores criam vila subterrânea

Conhecido pela extração de opalas, o destino reúne residências escavadas na rocha, uma piscina subterrânea e paisagens que já apareceram em filmes

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 21:21

Com cerca de 3 mil moradores, Coober Pedy transformou o subsolo em abrigo contra as temperaturas extremas e em uma atração para visitantes
Com cerca de 3 mil moradores, Coober Pedy transformou o subsolo em abrigo contra as temperaturas extremas e em uma atração para visitantes Crédito: State Government Photographer / Wikimedia Commons

Imagine viver em um lugar onde, enquanto o deserto ferve do lado de fora, casas, lojas e até igrejas ficam debaixo da terra.

Em Coober Pedy, na Austrália, essa é a realidade de cerca de 3 mil moradores que encontraram no subsolo uma alternativa para enfrentar temperaturas que podem chegar a 50ºC. 

Localizada no estado da Austrália Meridional, a cidade chama a atenção por transformar o ambiente árido em um lugar onde é possível morar, trabalhar e receber visitantes. 

Cidade subterrânea na Austrália

Coober Pedy, na Austrália, ficou conhecida pelas construções subterrâneas em meio à paisagem árida do deserto por Rob Chandler / Wikimedia Commons
Com temperaturas que podem chegar a 50°C, moradores encontraram no subsolo uma alternativa para enfrentar o calor intenso por Rob Chandler / Wikimedia Commons
A descoberta de opalas, em 1915, atraiu garimpeiros e marcou o início da história da cidade australiana por State Government Photographer / Wikimedia Commons
Em Coober Pedy, casas, hotéis, lojas e igrejas fazem parte da vida subterrânea que caracteriza o destino por Rob Chandler / Wikimedia Commons
A Faye’s Underground Home foi escavada manualmente por três mulheres ao longo de oito anos e preserva elementos da decoração original por Rob Chandler / Wikimedia Commons
As formações rochosas da região, como as encontradas em Kanku-Breakaways, compõem uma paisagem desértica que já serviu de cenário para filmes por Nachoman-au / Wikimedia Commons
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Coober Pedy, na Austrália, ficou conhecida pelas construções subterrâneas em meio à paisagem árida do deserto por Rob Chandler / Wikimedia Commons

O que começou com a busca por pedras preciosas acabou dando origem a um povoado com uma característica incomum: boa parte da vida acontece sob superfície. 

Como surgiu a cidade subterrânea

A história de Coober Pedy começou em 1915, quando exploradores encontraram opala, uma pedra preciosa, na região. A descoberta atraiu garimpeiros, que se instalaram no local e deram início ao povoado. 

Com o passar do tempo, os moradores passaram a aproveitar as escavações e as formações rochosas para construir casas ao subsolo. A solução ajudava a enfrentar o calor intenso sem depender tanto de sistemas de refrigeração. 

Essas moradias receberam o nome de dugouts e contam com espaços como quartos, salas e cozinhas. Assim, o que começou como uma atividade ligada à mineração se transformou em uma maneira particular de viver no deserto. 

Casas, igrejas e hotéis ficam debaixo da terra

Em Coober Pedy, o subsolo não abriga apenas residências. A cidade também tem igrejas, hotéis e lojas, formando uma comunidade com cerca de 3 mil habitantes. 

A arquitetura incomum despertou a curiosidade de visitantes interessados em conhecer de perto como funciona a rotina de quem vive em uma região tão quente e árida. 

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Uma das atrações é uma antiga mina transformada em museu. Durante a visita, é possível percorrer túneis escavados e conhecer mais sobre a história da extração de opalas. Uma antiga casa também foi preservada para mostrar como viviam os primeiros moradores. 

Casa escavada à mão levou oito anos para ficar pronta

Outra atração é a Fayes's Underground Home, uma residência escavada manualmente por três mulheres ao longo de oito anos. 

O imóvel mantém elementos da decoração original e tem até uma piscina subterrânea, detalhe que chama a atenção de quem visita a casa. 

A experiência permite observar como espaços abaixo da superfície foram adaptados para receber ambientes domésticos e se tornaram parte da história local. 

Paisagens do deserto parecem cenário de outro planeta

A região também reserva atrações para quem quer explorar o ambiente natural ao redor da cidade. Uma delas é a área de conservação Kanku-Breakaways, conhecida por suas colinas de cores contrastantes e formações geológicas em meio ao deserto. 

Outro destaque é a chamada Planície da Lua, uma extensa área rochosa cuja aparência lembra uma paisagem de outro mundo. O local serviu de cenário para filmes como Mad Max- Além da Cúpula do Trovão (1985) e Planeta Vermelho (2000).

Tags:

Turismo Austrália Curiosidades

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