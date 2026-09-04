HORA DO RANGO

Com carne extremamente macia e um molho encorpado de dar água na boca, este prato tradicional transforma cortes simples em uma verdadeira estrela da mesa

Prático, econômico e repleto de sabor, o clássico combina carne macia selada no ponto certo e um caldo irresistível

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 12:00

Bife Crédito: Sergii Koval/Shutterstock

Preparar uma refeição gostosa que agrade a todos sem exigir horas de trabalho na cozinha é o desejo de qualquer cozinheiro. O clássico bife de panela cumpre esse papel com louvor, entregando pedaços de carne tão macios que parecem derreter na boca, acompanhados por um caldo denso e aromático, com arroz e purê. Esta versão simplificada acelera o processo na panela de pressão, garantindo suculência e um sabor caseiro.

Aprenda como preparar um bife macio e muito saboroso 1 de 8

Para fazer esta delícia, o segredo começa na escolha e no preparo dos ingredientes, reunindo temperos frescos que vão construir a base de sabor do molho. O passo a passo assegura que a carne pegue todo o tempero antes de ir ao fogo, criando aquela cor bonita e o fundinho de panela.

Ingredientes

1 kg de carne em bifes grossos (coxa mole, patinho ou acém)



3 dentes de alho amassados

1 cebola grande cortada em rodelas grossas

2 tomates maduros picados sem sementes

1 pimentão verde ou vermelho cortado em tiras (opcional)

2 colheres de sopa de óleo ou azeite

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 xícara de chá de água fervente (ou caldo de carne caseiro)

Sal, pimenta-do-reino, cominho e colorau a gosto

Cheiro-verde picado (salsinha e cebolinha) a gosto

O processo começa temperando os bifes com o alho amassado, o sal, a pimenta-do-reino e uma pitada de cominho e colorau, garantindo que o tempero penetre bem nas fibras da carne. Em seguida, leve uma panela de pressão ao fogo alto com o óleo ou azeite, espere aquecer bem e disponha os bifes para selar, dourando os dois lados rapidamente para reter os sucos naturais no interior da carne.

Logo após dourar os bifes, retire-os momentaneamente ou afaste-os para as laterais para colocar a cebola em rodelas, os tomates picados e o extrato de tomate diretamente no fundo da panela, refogando por alguns minutos até que comecem a desmanchar e formar uma base rica. Retorne a carne para a panela, acomodando-os em camadas integradas aos legumes e despeje a xícara de água fervente para garantir a umidade necessária ao cozimento sob pressão.