CARNAVAL 2027

Com direito a samba no pé, Anitta brilha durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio; veja

A cantora celebrou a conquista do cargo e detalhou os desafios de conciliar a folia com a carreira internacional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 12:37

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio Crédito: Reprodução|Instagram

A cantora Anitta movimentou as redes sociais neste domingo (6) ao compartilhar um vídeo em seu perfil oficial exibindo muito samba no pé durante o anúncio oficial de sua chegada à Acadêmicos do Grande Rio. Sucessora de Virginia Fonseca, a artista assume o posto de rainha da bateria "Invocada" para o Carnaval 2027, coroando um sonho antigo que vinha sendo desenhado nos bastidores da agremiação de Duque de Caxias.

No comunicado publicado aos fãs, a artista destacou a forte identificação com o enredo escolhido pela escola para o próximo desfile, que abordará temas como fé, ancestralidade, resgate cultural e a relação com o tempo. Para a artista, a conexão com o momento atual de sua trajetória pessoal e profissional foi imediata, enxergando os desfiles de carnaval como um ato político e revolucionário de valorização de um povo lutador.

Apesar da euforia com a novidade, a cantora fez questão de ponderar os desafios logísticos que sua agenda internacional impõe ao reinado na Avenida. Conhecida pela proximidade com o público, Anitta garantiu que não abandonará seus fãs e que demorou a aceitar o convite justamente pela exigência de dedicação exclusiva que a posição exige, ressaltando que a prioridade absoluta da festa é o bem-estar da comunidade e da escola.

Fazendo agradecimentos especiais ao amigo David Brazil pelo convite, à diretoria da agremiação e ao mestre Fafá, a nova rainha demonstrou humildade ao brincar que, caso a rotina pesada impeça o rendimento esperado, voltaria a curtir a folia como espectadora.

Vale lembrar que a cantora também inscreveu uma composição própria em parceria com grandes nomes da música para a disputa oficial do samba-enredo da escola.

Leia na íntegra o comunicado:

Este ano a @granderio escolheu falar sobre fé, ancestralidade, retorno ao seu país e o tempo: olhar no passado, pés no presente e peito aberto pro futuro guiando o caminhar para o resgate da honra de uma cultura. A conexão com meu momento de vida e carreira foi imediata.

Aceito esse convite com muito respeito. Sabendo a importância do carnaval na vida de tantas milhares de pessoas, e pra história de um povo lutador que há décadas fazem dos desfiles um ato político e revolucionário. E por isso nada na minha presença pode ser maior do que a escola, o desfile, a comunidade e os profissionais que trabalham nesse espetáculo.