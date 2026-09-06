Com direito a samba no pé, Anitta brilha durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio; veja

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 12:37
A cantora Anitta movimentou as redes sociais neste domingo (6) ao compartilhar um vídeo em seu perfil oficial exibindo muito samba no pé durante o anúncio oficial de sua chegada à Acadêmicos do Grande Rio. Sucessora de Virginia Fonseca, a artista assume o posto de rainha da bateria "Invocada" para o Carnaval 2027, coroando um sonho antigo que vinha sendo desenhado nos bastidores da agremiação de Duque de Caxias.
No comunicado publicado aos fãs, a artista destacou a forte identificação com o enredo escolhido pela escola para o próximo desfile, que abordará temas como fé, ancestralidade, resgate cultural e a relação com o tempo. Para a artista, a conexão com o momento atual de sua trajetória pessoal e profissional foi imediata, enxergando os desfiles de carnaval como um ato político e revolucionário de valorização de um povo lutador.
Apesar da euforia com a novidade, a cantora fez questão de ponderar os desafios logísticos que sua agenda internacional impõe ao reinado na Avenida. Conhecida pela proximidade com o público, Anitta garantiu que não abandonará seus fãs e que demorou a aceitar o convite justamente pela exigência de dedicação exclusiva que a posição exige, ressaltando que a prioridade absoluta da festa é o bem-estar da comunidade e da escola.
Fazendo agradecimentos especiais ao amigo David Brazil pelo convite, à diretoria da agremiação e ao mestre Fafá, a nova rainha demonstrou humildade ao brincar que, caso a rotina pesada impeça o rendimento esperado, voltaria a curtir a folia como espectadora.
Vale lembrar que a cantora também inscreveu uma composição própria em parceria com grandes nomes da música para a disputa oficial do samba-enredo da escola.
Este ano a @granderio escolheu falar sobre fé, ancestralidade, retorno ao seu país e o tempo: olhar no passado, pés no presente e peito aberto pro futuro guiando o caminhar para o resgate da honra de uma cultura. A conexão com meu momento de vida e carreira foi imediata.
Aceito esse convite com muito respeito. Sabendo a importância do carnaval na vida de tantas milhares de pessoas, e pra história de um povo lutador que há décadas fazem dos desfiles um ato político e revolucionário. E por isso nada na minha presença pode ser maior do que a escola, o desfile, a comunidade e os profissionais que trabalham nesse espetáculo.
Como tudo que faço na minha vida, me esforçarei muito e darei o meu melhor, mas sabemos que minha agenda e rotina como cantora são grandes desafios pra esse reinado, já que não vou abandonar meu fãs no momento que eles mais curtem estar comigo. Por isso demoramos tanto pra ter certeza desse movimento que, embora seja um sonho há tantos anos como muitos de vocês sabem, precisa ser tratado com o devido respeito e dedicação ao cargo. Decidimos tentar, mas sabendo que o que importa de verdade é que a comunidade, a bateria, o mestre e a escola estejam felizes com a escolha do meu nome. Caso contrário, a gente agradece e volta a curtir o desfile como espectador na humildade rss. Brincadeiras à parte. Saibam que estou muito feliz e espero que se sintam bem representados. Obrigada meu amigo @davidbrazil pelo convite, aos presidentes da escola, aos integrantes da bateria que foram uns fofíssimos comigo, e ao mestre Fafá, que já considero um amigo. ❤️?"