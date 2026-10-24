Com DJ e toalha egípcia, Marina Ruy Barbosa treina na academia mais cara do Brasil; saiba o valor

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12:49
A atriz Marina Ruy Barbosa compartilhou sua rotina de treinos na madrugada desta sexta-feira (23). Ela publicou nas redes sociais que estava malhando na academia do hotel JW Marriott, em São Paulo, às 5h23 da manhã.
Marina Ruy Barbosa treina na academia mais cara do Brasil
Nos vídeos, a artista marcou o empresário Rodrigo Sangion, que atuou como personal trainer de Marina na ocasião. Sangion é dono da Les Cinq Gym, conhecida como a academia mais cara do Brasil, onde a mensalidade chega a R$ 3,5 mil e uma aula avulsa custa até R$ 750. A atriz já frequentou o espaço.
O espaço conta com toalhas de algodão egípcio, cosméticos de marcas premium nos vestiários e trilha sonora feita por DJs. A playlist é adaptada para cada hora do dia.
Além de Marina, outras figuras conhecidas do público são frequentadoras do espaço. Nomes como a modelo Izabel Goulart, a atriz Bruna Marquezine, o DJ Alok e a atriz Claudia Raia também treinam no local. As aulas contam com um limite de três alunos por professor, com apoio de fisioterapeutas e nutricionistas.