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Com dois meses de namoro, namorada de Giovani revela: 'Estamos morando juntos'

Flávia Morais falou sobre a rotina com o cantor e mandou recado para as críticas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 13:50

Giovani e a namorada, Flávia Morais Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Flávia Morais, de 33 anos, contou nesta segunda-feira (2) que já está morando junto com o cantor sertanejo Giovani, de 56 anos. O casal, que assumiu o namoro há cerca de dois meses, decidiu dividir o mesmo teto na cidade de São Paulo.

Giovani rebateu críticas sobre seu novo namoro

Giovani e a namorada, Flávia Morais por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Giovani e a namorada, Flávia Morais por Reprodução/Instagram
Giovani e a namorada, Flávia Morais por Reprodução/Instagram
Giovani e a namorada, Flávia Morais por Reprodução/Instagram
Flávia Correia se declara a Giovani e fala em amor “sem interesse, sem maldade” por Reprodução
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
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Giovani e a namorada, Flávia Morais por Reprodução/Instagram

A novidade surgiu quando ela abriu um espaço para perguntas no Instagram, naquele formato de posts que somem depois de um dia. Flávia explicou que saiu de Brasília para se mudar em definitivo para a capital paulista ao lado do parceiro de palco de Gian.

Questionada sobre as conversas e críticas que circulam a respeito do relacionamento, a influenciadora foi direta. Ela garantiu que prefere nem ler o que sai na internet e avisou que o importante é que as pessoas próximas sabem a verdade de tudo.

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Na mesma conversa, Flávia comentou que aproveitou as últimas semanas para fazer duas cirurgias plásticas: uma no nariz e outra para colocar silicone nos seios. Ela ainda contou que teve a ajuda do próprio Giovani durante os cuidados pós-operatórios.

Cantor Giovani abandonou a esposa

Cantor Giovani abandonou a esposa por Reprodução
Cantor Giovani abandonou a esposa por Reprodução
Cantor Giovani abandonou a esposa por Reprodução
Cantor Giovani abandonou a esposa por Reprodução
Cantor Giovani abandonou a esposa por Reprodução
Cantor Giovani abandonou a esposa por Reprodução
Cantor Giovani abandonou a esposa por Reprodução
Cantor Giovani abandonou a esposa por Reprodução
Cantor Giovani abandonou a esposa por Reprodução
Cantor Giovani abandonou a esposa por Reprodução
Giovani largou a esposa por Reprodução
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Cantor Giovani abandonou a esposa por Reprodução

  • Fim de casamento e novo romance

O romance veio a público no fim de agosto, logo depois que Giovani terminou o casamento de 26 anos com Anna Carolina Morais. O anúncio deu o que falar na época porque a ex-mulher do cantor disse nas redes que ele tinha pedido um tempo e viajado para o sítio da família com outra pessoa.

Com a repercussão do caso, a equipe do sertanejo soltou uma nota dizendo apenas que ele estava resolvendo o divórcio e que não ia falar nada sobre a vida pessoal.

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