Com dois meses de namoro, namorada de Giovani revela: 'Estamos morando juntos'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 13:50
A influenciadora Flávia Morais, de 33 anos, contou nesta segunda-feira (2) que já está morando junto com o cantor sertanejo Giovani, de 56 anos. O casal, que assumiu o namoro há cerca de dois meses, decidiu dividir o mesmo teto na cidade de São Paulo.
Giovani rebateu críticas sobre seu novo namoro
A novidade surgiu quando ela abriu um espaço para perguntas no Instagram, naquele formato de posts que somem depois de um dia. Flávia explicou que saiu de Brasília para se mudar em definitivo para a capital paulista ao lado do parceiro de palco de Gian.
Questionada sobre as conversas e críticas que circulam a respeito do relacionamento, a influenciadora foi direta. Ela garantiu que prefere nem ler o que sai na internet e avisou que o importante é que as pessoas próximas sabem a verdade de tudo.
Na mesma conversa, Flávia comentou que aproveitou as últimas semanas para fazer duas cirurgias plásticas: uma no nariz e outra para colocar silicone nos seios. Ela ainda contou que teve a ajuda do próprio Giovani durante os cuidados pós-operatórios.
Cantor Giovani abandonou a esposa
O romance veio a público no fim de agosto, logo depois que Giovani terminou o casamento de 26 anos com Anna Carolina Morais. O anúncio deu o que falar na época porque a ex-mulher do cantor disse nas redes que ele tinha pedido um tempo e viajado para o sítio da família com outra pessoa.
Com a repercussão do caso, a equipe do sertanejo soltou uma nota dizendo apenas que ele estava resolvendo o divórcio e que não ia falar nada sobre a vida pessoal.