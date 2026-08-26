CRIME

Com facas e ralador de queijo: Ex-âncora famosa admite assassinato da mãe

Angelynn Mock, que trabalhou em afiliadas da Fox News, assumiu a autoria do crime contra Anita Avers

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06:54

A ex-apresentadora de telejornal Angelynn 'Angie' Mock Crédito: Reprodução/Redes sociais

A ex-apresentadora de telejornal Angelynn 'Angie' Mock, de 48 anos, se declarou culpada na Justiça dos Estados Unidos pelo assassinato de sua mãe, Anita Avers, de 80 anos. O crime ocorreu no fim de outubro de 2025, no estado do Kansas, e chocou a comunidade local pela violência do ataque.

Angelynn Mock matou a mãe a facadas nos EUA 1 de 12

Policiais de Wichita foram chamados para atender a uma ocorrência de esfaqueamento e encontraram a ex-jornalista do lado de fora do imóvel, com cortes nas mãos e o corpo manchado de sangue. Na residência, a perícia localizou quatro facas de cozinha e um ralador de queijo usados na agressão. A idosa foi achada gravemente ferida na cama, chegou a ser socorrida a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relataram ter visto Angelynn momentos após a agressão. Uma moradora da vizinhança contou à imprensa local que a mulher abordou seu carro desesperada, pedindo para discar para o serviço de emergência (911), e em seguida correu novamente para dentro da casa com o aparelho em mãos.