Com facas e ralador de queijo: Ex-âncora famosa admite assassinato da mãe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06:54
A ex-apresentadora de telejornal Angelynn 'Angie' Mock, de 48 anos, se declarou culpada na Justiça dos Estados Unidos pelo assassinato de sua mãe, Anita Avers, de 80 anos. O crime ocorreu no fim de outubro de 2025, no estado do Kansas, e chocou a comunidade local pela violência do ataque.
Angelynn Mock matou a mãe a facadas nos EUA
Policiais de Wichita foram chamados para atender a uma ocorrência de esfaqueamento e encontraram a ex-jornalista do lado de fora do imóvel, com cortes nas mãos e o corpo manchado de sangue. Na residência, a perícia localizou quatro facas de cozinha e um ralador de queijo usados na agressão. A idosa foi achada gravemente ferida na cama, chegou a ser socorrida a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.
Testemunhas relataram ter visto Angelynn momentos após a agressão. Uma moradora da vizinhança contou à imprensa local que a mulher abordou seu carro desesperada, pedindo para discar para o serviço de emergência (911), e em seguida correu novamente para dentro da casa com o aparelho em mãos.
Com mais de uma década de carreira na televisão norte-americana, Mock atuou como âncora e repórter em afiliadas de renome, como a Fox 2 News de St. Louis e a Fox 25 de Oklahoma City, antes de migrar para o setor de tecnologia. Ela segue presa no Condado de Sedgwick sob fiança de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões), enquanto o tribunal define os próximos passos do julgamento.