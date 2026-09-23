TELEVISÃO

Com 'Garota do Momento' e documentário de Vini Jr., Brasil soma nove indicações ao Emmy Internacional 2026; veja lista

Produções nacionais se destacam em categorias como Telenovela, Jornalismo e Animação; cerimônia ocorre em novembro em Nova York

Kamila Macedo

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 20:28

"Garota do Momento" e "Baila, Vini" foram indicados ao Emmy Internacional Crédito: Reprodução/Divulgação

A lista dos indicados ao Emmy Internacional 2026 foi divulgada nesta quarta-feira (23) pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas – responsável pela premiação global que reconhece as melhores produções da televisão e do streaming. O Brasil ganhou destaque este ano ao receber nove indicações.

Entre as produções brasileiras indicadas estão "A Jornada da Vida: Rio Mekong", em Melhor Série Curta-metragem; "Garota do Momento", em Melhor Telenovela; "Baila, Vini", em Melhor Documentário Esportivo; "Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente", em Melhor Minissérie; e "Passinho Foda – O Corre por trás da Dança", em Melhor Programa Artístico.

O jornalismo nacional também se destacou. O "Fantástico: Retorno à Terra Yanomami" concorrerá na categoria Melhor Noticiário, enquanto o "Profissão Repórter: Feminicídio" disputará o prêmio de Melhor Programa de Atualidades.

Em Melhor Programa Infantil Animado, foi indicada a quinta temporada de "Irmão do Jorel" e a obra "Terceirão" em Melhor Programa Infantil Factual ou de Entretenimento.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 23 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos.

Brasil foi indicado a 9 categorias no Emmy Internacional 1 de 9

Veja a lista completa de indicados ao Emmy Internacional 2026:

Melhor Programa Artístico

Copy + Paste + Steal (Singapura)

Der Talentierte MR. F (Alemanha)

Live Aid at 40: When Rock ‘n’ Roll Took on the World (Reino Unido)

Passinho Foda – O Corre por trás da Dança (Brasil)

Melhor Ator

Javier Cámara em Yakarta (Espanha)

Ricardo Darín em The Eternaut (Argentina)

Ian Roberts em A Kind of Madness (África do Sul)

Bobby Schofield em Unforgivable (Reino Unido)

Melhor Atriz

Mona Mina Leon em Holy Sh!t (Bélgica)

Bárbara Mori em Lucca’s World (México)

Park Ji-Hyun em You and Everthing Else (Coreia do Sul)

Sheridan Smith em I Fought The Law (Reino Unido)

Melhor Comédia

División Palermo – Segunda Temporada (Argentina)

Man VS Baby (Reino Unido)

Old Dog, New Tricks (Espanha)

Vir Das: Fool Volume (Índia)

Melhor programa de atualidades

Al Jazeera Investigates: Hasina: 36 days in july (Bangladesh)

Arte Reportage: My Father’s Hair (França)

Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel’s War (Reino Unido)

Profissão Repórter: Feminicídio (Brasil)

Melhor Documentário

Louis Theroux: The Settlers (Reino Unido)

Marcial Maciel: El Lobo de Dios (México)

One ‘orphan’ Every Hour (Singapura)

Opioïdes, Business & Addiction (França)

Melhor Série de Drama

A Thousand Blows (Reino Unido)

Carême (França)

Menem (Argentina)

Real Kashmir Football Club (Índia)

Melhor Programa Infantil Animado

Irmão do Jorel – Quinta Temporada (Brasil)

Lenas Hof (Alemanha e Croácia)

My Melody & Kuromi (Japão)

The Scarecrows’ Wedding (Reino Unido)

Melhor Programa Infantil Factual ou de Entretenimento

Horrible Science (Reino Unido)

Mitateru-Phose: Let’s Change Perspectives! (Japão)

Nysgjerrige Noah (Noruega)

Terceirão (Brasil)

Melhor Programa Infantil: Live-action

31 minutos: Calurosa Navidad (Chile)

De Achterblijvers (Países Baixos)

Dexter Procter The Ten Year Old Doctor (Reino Unido)

Love At First Spike (Filipinas)

Melhor Noticiário

Fantástico: Retorno à Terra Yanomami (Brasil)

Lembra-te de Mim (Portugal)

Missing In Gaza (Catar)

The World: 24 hous in the Kill Zone (Reino Unido)

Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro

Ed Stafford’s Rite Of Passage (Reino Unido e Cingapura)

Educating Yorkshire – Segunda Temporada (Reino Unido)

La Peor Vuelta Al Mundo (México)

Loups Garous – Segunda Temporada (França)

Melhor Série Curta-metragem

De Klas Van 2000 (Bélgica)

Jornada da Vida: Rio Mekong (Brasil)

Peoplewatching – Terceira Temporada (Canadá)

Tatsuki Fujimoto 17-26 (Japão)

Melhor Documentário Esportivo

Baila, Vini (Brasil)

Temps Mort (França)

The Philipstown Wirecar Grand Prix (África do Sul)

Tom Daley: 1.6 seconds (Reino Unido)

Melhor Telenovela

Garota do Momento (Brasil)

Leyla (Turquia)

Uzak Sehir (Turquia)

Valle Salvaje – Segunda Temporada (Espanha)

Melhor Telefilme ou Minissérie

Anatomía de Un Instante (Espanha)

Hyper Knife (Coreia do Sul)

Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (Brasil)