Com 'Garota do Momento' e documentário de Vini Jr., Brasil soma nove indicações ao Emmy Internacional 2026; veja lista

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Kamila Macedo
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 20:28
A lista dos indicados ao Emmy Internacional 2026 foi divulgada nesta quarta-feira (23) pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas – responsável pela premiação global que reconhece as melhores produções da televisão e do streaming. O Brasil ganhou destaque este ano ao receber nove indicações.
Entre as produções brasileiras indicadas estão "A Jornada da Vida: Rio Mekong", em Melhor Série Curta-metragem; "Garota do Momento", em Melhor Telenovela; "Baila, Vini", em Melhor Documentário Esportivo; "Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente", em Melhor Minissérie; e "Passinho Foda – O Corre por trás da Dança", em Melhor Programa Artístico.
O jornalismo nacional também se destacou. O "Fantástico: Retorno à Terra Yanomami" concorrerá na categoria Melhor Noticiário, enquanto o "Profissão Repórter: Feminicídio" disputará o prêmio de Melhor Programa de Atualidades.
Em Melhor Programa Infantil Animado, foi indicada a quinta temporada de "Irmão do Jorel" e a obra "Terceirão" em Melhor Programa Infantil Factual ou de Entretenimento.
A cerimônia de premiação será realizada no dia 23 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos.
Brasil foi indicado a 9 categorias no Emmy Internacional
Melhor Programa Artístico
Copy + Paste + Steal (Singapura)
Der Talentierte MR. F (Alemanha)
Live Aid at 40: When Rock ‘n’ Roll Took on the World (Reino Unido)
Passinho Foda – O Corre por trás da Dança (Brasil)
Melhor Ator
Javier Cámara em Yakarta (Espanha)
Ricardo Darín em The Eternaut (Argentina)
Ian Roberts em A Kind of Madness (África do Sul)
Bobby Schofield em Unforgivable (Reino Unido)
Melhor Atriz
Mona Mina Leon em Holy Sh!t (Bélgica)
Bárbara Mori em Lucca’s World (México)
Park Ji-Hyun em You and Everthing Else (Coreia do Sul)
Sheridan Smith em I Fought The Law (Reino Unido)
Melhor Comédia
División Palermo – Segunda Temporada (Argentina)
Man VS Baby (Reino Unido)
Old Dog, New Tricks (Espanha)
Vir Das: Fool Volume (Índia)
Melhor programa de atualidades
Al Jazeera Investigates: Hasina: 36 days in july (Bangladesh)
Arte Reportage: My Father’s Hair (França)
Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel’s War (Reino Unido)
Profissão Repórter: Feminicídio (Brasil)
Melhor Documentário
Louis Theroux: The Settlers (Reino Unido)
Marcial Maciel: El Lobo de Dios (México)
One ‘orphan’ Every Hour (Singapura)
Opioïdes, Business & Addiction (França)
Melhor Série de Drama
A Thousand Blows (Reino Unido)
Carême (França)
Menem (Argentina)
Real Kashmir Football Club (Índia)
Melhor Programa Infantil Animado
Irmão do Jorel – Quinta Temporada (Brasil)
Lenas Hof (Alemanha e Croácia)
My Melody & Kuromi (Japão)
The Scarecrows’ Wedding (Reino Unido)
Melhor Programa Infantil Factual ou de Entretenimento
Horrible Science (Reino Unido)
Mitateru-Phose: Let’s Change Perspectives! (Japão)
Nysgjerrige Noah (Noruega)
Terceirão (Brasil)
Melhor Programa Infantil: Live-action
31 minutos: Calurosa Navidad (Chile)
De Achterblijvers (Países Baixos)
Dexter Procter The Ten Year Old Doctor (Reino Unido)
Love At First Spike (Filipinas)
Melhor Noticiário
Fantástico: Retorno à Terra Yanomami (Brasil)
Lembra-te de Mim (Portugal)
Missing In Gaza (Catar)
The World: 24 hous in the Kill Zone (Reino Unido)
Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro
Ed Stafford’s Rite Of Passage (Reino Unido e Cingapura)
Educating Yorkshire – Segunda Temporada (Reino Unido)
La Peor Vuelta Al Mundo (México)
Loups Garous – Segunda Temporada (França)
Melhor Série Curta-metragem
De Klas Van 2000 (Bélgica)
Jornada da Vida: Rio Mekong (Brasil)
Peoplewatching – Terceira Temporada (Canadá)
Tatsuki Fujimoto 17-26 (Japão)
Melhor Documentário Esportivo
Baila, Vini (Brasil)
Temps Mort (França)
The Philipstown Wirecar Grand Prix (África do Sul)
Tom Daley: 1.6 seconds (Reino Unido)
Melhor Telenovela
Garota do Momento (Brasil)
Leyla (Turquia)
Uzak Sehir (Turquia)
Valle Salvaje – Segunda Temporada (Espanha)
Melhor Telefilme ou Minissérie
Anatomía de Un Instante (Espanha)
Hyper Knife (Coreia do Sul)
Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente (Brasil)
Prisoner 951 (Reino Unido)