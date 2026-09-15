RECEITA

Com gosto de paçoca! Aprenda a fazer bolo de amendoim caseiro com cobertura cremosa

Surpreenda a família com uma massa fofinha e cheia de sabor, finalizada com uma deliciosa cobertura de doce de leite

Kamila Macedo

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:35

Bolo de amendoim Crédito: Sureewan | Shutterstock

Quer inovar no lanche da tarde e fugir do tradicional bolo simples? Esta receita une a textura fofinha de uma massa caseira ao irresistível sabor do amendoim, resultando em um bolo com gostinho de paçoca que conquista a todos. Para fechar com chave de ouro, o preparo ainda ganha uma cobertura cremosa feita com doce de leite.

Bolo de amendoim 1 de 4

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo;

1 colher de sopa de fermento químico em pó;

1 xícara de chá de amendoim torrado e triturado;

1/2 xícara de chá de óleo de milho (120 ml);

1 xícara de chá de açúcar (cerca de 200 gramas);

1/2 xícara de chá de leite (120 ml);

3 ovos (claras e gemas separadas);

1 xícara de chá de doce de leite cremoso;

1/2 caixa de creme de leite (100 gramas);

Amendoim triturado a gosto.

Modo de preparo

Para começar, separe todos os ingredientes necessários para o preparo do bolo de amendoim. Em seguida, utilize uma batedeira ou um fouet para bater as claras de ovos, que precisam estar em temperatura ambiente, até que alcancem o ponto de neve com picos firmes. Reserva, não será utilizada neste momento.

Em outra tigela, bata as gemas (também em temperatura ambiente), o açúcar e o óleo de milho por cerca de 2 a 3 minutos, até atingir uma mistura homogênea. Logo depois, adicione aos poucos a farinha peneirada e o leite, utilizando uma espátula ou colher para misturar tudo delicadamente, garantindo que a massa fique leve e fofinha.

Incorpore à mistura 1 xícara de chá de amendoim triturado, as claras em neve reservadas e o fermento químico em pó. Mexa com cuidado, fazendo movimentos circulares de baixo para cima, até que a massa fique completamente homogênea. Despeje em uma forma redonda, de preferência, previamente untada e enfarinhada.