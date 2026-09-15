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Com gosto de paçoca! Aprenda a fazer bolo de amendoim caseiro com cobertura cremosa

Surpreenda a família com uma massa fofinha e cheia de sabor, finalizada com uma deliciosa cobertura de doce de leite

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:35

Bolo de amendoim
Bolo de amendoim Crédito: Sureewan | Shutterstock

Quer inovar no lanche da tarde e fugir do tradicional bolo simples? Esta receita une a textura fofinha de uma massa caseira ao irresistível sabor do amendoim, resultando em um bolo com gostinho de paçoca que conquista a todos. Para fechar com chave de ouro, o preparo ainda ganha uma cobertura cremosa feita com doce de leite.

Bolo de amendoim

Bolo de amendoim por
Bolo de amendoim por Reprodução
Bolo de amendoim por Reprodução
Bolo de amendoim por Sureewan | Shutterstock
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Bolo de amendoim por

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo;

1 colher de sopa de fermento químico em pó;

1 xícara de chá de amendoim torrado e triturado;

1/2 xícara de chá de óleo de milho (120 ml);

1 xícara de chá de açúcar (cerca de 200 gramas);

1/2 xícara de chá de leite (120 ml);

3 ovos (claras e gemas separadas);

1 xícara de chá de doce de leite cremoso;

1/2 caixa de creme de leite (100 gramas);

Amendoim triturado a gosto.

Modo de preparo

Para começar, separe todos os ingredientes necessários para o preparo do bolo de amendoim. Em seguida, utilize uma batedeira ou um fouet para bater as claras de ovos, que precisam estar em temperatura ambiente, até que alcancem o ponto de neve com picos firmes. Reserva, não será utilizada neste momento.

Em outra tigela, bata as gemas (também em temperatura ambiente), o açúcar e o óleo de milho por cerca de 2 a 3 minutos, até atingir uma mistura homogênea. Logo depois, adicione aos poucos a farinha peneirada e o leite, utilizando uma espátula ou colher para misturar tudo delicadamente, garantindo que a massa fique leve e fofinha.

Incorpore à mistura 1 xícara de chá de amendoim triturado, as claras em neve reservadas e o fermento químico em pó. Mexa com cuidado, fazendo movimentos circulares de baixo para cima, até que a massa fique completamente homogênea. Despeje em uma forma redonda, de preferência, previamente untada e enfarinhada.

Leve ao forno preaquecido a 180ºC por um período de 35 a 40 minutos, ou até que a massa passe no tradicional teste do palito (ao espetar um palito seco no centro do bolo, ele deve sair limpo). Retire do forno e aguarde ficar morno. Enquanto isso, prepare a cobertura misturando bem o doce de leite cremoso com o creme de leite em um recipiente. Por fim, desenforme o bolo com cuidado, cubra-o com a mistura de doce de leite, finalize polvilhando amendoim triturado a gosto e sirva.

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Receita Bolo de Amendoim

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