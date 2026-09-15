Com gosto de paçoca! Aprenda a fazer bolo de amendoim caseiro com cobertura cremosa

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Kamila Macedo
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:35
Quer inovar no lanche da tarde e fugir do tradicional bolo simples? Esta receita une a textura fofinha de uma massa caseira ao irresistível sabor do amendoim, resultando em um bolo com gostinho de paçoca que conquista a todos. Para fechar com chave de ouro, o preparo ainda ganha uma cobertura cremosa feita com doce de leite.
Bolo de amendoim
2 xícaras de chá de farinha de trigo;
1 colher de sopa de fermento químico em pó;
1 xícara de chá de amendoim torrado e triturado;
1/2 xícara de chá de óleo de milho (120 ml);
1 xícara de chá de açúcar (cerca de 200 gramas);
1/2 xícara de chá de leite (120 ml);
3 ovos (claras e gemas separadas);
1 xícara de chá de doce de leite cremoso;
1/2 caixa de creme de leite (100 gramas);
Amendoim triturado a gosto.
Para começar, separe todos os ingredientes necessários para o preparo do bolo de amendoim. Em seguida, utilize uma batedeira ou um fouet para bater as claras de ovos, que precisam estar em temperatura ambiente, até que alcancem o ponto de neve com picos firmes. Reserva, não será utilizada neste momento.
Em outra tigela, bata as gemas (também em temperatura ambiente), o açúcar e o óleo de milho por cerca de 2 a 3 minutos, até atingir uma mistura homogênea. Logo depois, adicione aos poucos a farinha peneirada e o leite, utilizando uma espátula ou colher para misturar tudo delicadamente, garantindo que a massa fique leve e fofinha.
Incorpore à mistura 1 xícara de chá de amendoim triturado, as claras em neve reservadas e o fermento químico em pó. Mexa com cuidado, fazendo movimentos circulares de baixo para cima, até que a massa fique completamente homogênea. Despeje em uma forma redonda, de preferência, previamente untada e enfarinhada.
Leve ao forno preaquecido a 180ºC por um período de 35 a 40 minutos, ou até que a massa passe no tradicional teste do palito (ao espetar um palito seco no centro do bolo, ele deve sair limpo). Retire do forno e aguarde ficar morno. Enquanto isso, prepare a cobertura misturando bem o doce de leite cremoso com o creme de leite em um recipiente. Por fim, desenforme o bolo com cuidado, cubra-o com a mistura de doce de leite, finalize polvilhando amendoim triturado a gosto e sirva.