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Com ilha especial e 'cara de Bahia': veja como será a nova casa de Lázaro Ramos, em Salvador

Ator decidiu criar um novo lar na capital baiana para ficar mais perto da família e das próprias raízes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 17:57

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos Crédito: Reprodução/YouTube

Lázaro Ramos abriu as portas, ainda em reforma, da nova casa que terá em Salvador. O ator baiano compartilhou nas redes sociais detalhes da obra e contou que pretende mostrar aos seguidores as diferentes etapas da transformação do imóvel.

A decisão de ter um novo lar na capital baiana está ligada à família e à relação do artista com a cidade onde nasceu. Lázaro contou que o espaço será um refúgio para ele e os filhos, além de permitir uma maior proximidade com suas raízes. “Eu tô muito emocionado por poder mostrar para vocês a minha casa de Salvador, que é o meu lugar, o lugar de onde eu venho, onde tá minha família, minhas raízes e que agora eu vou ter um lar”, contou.

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos

Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube
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Apartamento de Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/YouTube

Como será a nova casa de Lázaro Ramos

O projeto prevê ambientes integrados, uma sala ampla e uma cozinha com ilha. Ao mostrar o espaço ainda em obras, Lázaro explicou que a ideia é fazer da cozinha também um ambiente de convivência. “Aqui vai ficar uma ilha que a pessoa vai cozinhar aqui enquanto conversa, vê a vista, celebra”, explicou.

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A reforma também pretende combinar elementos modernos com características originais do edifício. Segundo Lázaro, parte da história do imóvel será preservada durante a transformação.

A Bahia também terá presença importante na decoração. O ator revelou que pretende utilizar materiais, texturas e referências ligadas ao estado e a Salvador em diferentes espaços da residência. “A casa toda vai ter a cara da Bahia, com materiais da Bahia, de Salvador, com texturas que remetem a tudo aquilo que a gente ama em Salvador, mas ao mesmo tempo preservando a história desse prédio onde fica o apartamento”, afirmou.

Lázaro ainda não mostrou o resultado final da residência, que segue em reforma, mas prometeu documentar o processo de transformação do novo refúgio na capital baiana.

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