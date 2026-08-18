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Com ilustrações premiadas, antropólogo Ordep Serra lança novo livro em Salvador

Obra 'Sofia e o Centauro da Televisão' une poesia e artes visuais em evento gratuito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15:05

Ordep Serra Crédito: Divulgação

O antropólogo e escritor Ordep Serra, membro da Academia de Letras da Bahia (ALB), lança nesta quinta-feira (20), às 17h, o livro de poesia 'Sofia e o Centauro da Televisão'. O evento integra o projeto "Livros na Mesa", realizado no auditório da instituição, em Salvador, com entrada aberta e gratuita ao público.

Ordep Serra lança na ALB o livro Sofia e o Centauro da Televisão 1 de 5

A publicação inaugura a coleção Dois Pontos, da editora Villa Olívia, e traz uma parceria inédita entre literatura e artes visuais ao reunir poemas de Ordep com gravuras de Alessandro Alvim, designer editorial premiado e editor de arte do jornal O Globo. As ilustrações não funcionam apenas como apoio ao texto, mas criam diálogos poéticos e visuais próprios a partir de figuras mitológicas e fantásticas.

Apesar do título contemporâneo, o autor explica que a obra não busca debater o vício em telas ou redes sociais, mas sim expressar, por meio dos versos, a experiência humana no mundo hiperconectado. A narrativa poética gira em torno de Sofia, representação grega da sabedoria e tratada pelo escritor sob uma perspectiva divina e feminina, e do Centauro, figura mítica que persegue o saber sem jamais alcançá-lo por completo.

Com mais de 30 livros publicados entre ensaios, ficção e traduções clássicas, Ordep Serra participará de um bate-papo com o público para detalhar os bastidores da criação e o processo conjunto com o ilustrador. O exemplar físico é comercializado a R$ 65 no site da editora e estará disponível no local.