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Com look de R$ 60 mil, Bruna Marquezine e Shawn Mendes se inspiram em 'O Lago dos Cisnes' para festa de Halloween em Londres

Atriz brasileira e cantor canadense usaram figurinos temáticos em evento promovido por Maya Jama na capital britânica

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 20:04

Bruna Marquezine e Shawn Mendes vestidos como Odette e príncipe Siegfried de
Bruna Marquezine e Shawn Mendes vestidos como Odette e príncipe Siegfried de "O Lago dos Cisnes" Crédito: Reprodução/Redes sociais

A atriz Bruna Marquezine e o cantor canadense Shawn Mendes marcaram presença em uma festa de Halloween em Londres, no último domingo (1º). O casal apostou em fantasias inspiradas no clássico balé "O Lago dos Cisnes", de Tchaikovsky, fazendo alusão à trágica história de amor entre a princesa Odette e o príncipe Siegfried.

Bruna usou um vestido de alta-costura da grife Annie's Ibiza, avaliado em cerca de R$ 60 mil. Batizada de "Josephine Baker", a peça homenageia a icônica artista norte-americana da Era do Jazz nos anos 1920. Shawn, por sua vez, completou o visual do casal com calça preta e blusa branca, remetendo ao figurino do príncipe na obra.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes em Semana de Moda de Milão

Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
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Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram

Composta por Tchaikovsky, a obra "O Lago dos Cisnes" estreou em 1877 e se consagrou como um dos balés mais icônicos e adaptados do repertório mundial. O clássico narra a história da princesa Odette, vítima de um feitiço que só pode ser quebrado por uma jura de amor verdadeiro. A história ganha força no aniversário do príncipe Siegfried, quando ele conhece a jovem, se apaixona por ela e promete livrá-la da maldição. 

O evento foi promovido por Maya Jama, colega de Bruna na série "Magnatas do Crime", e reuniu diversos famosos na capital britânica.

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Tags:

Bruna Marquezine Halloween Shawn Mendes

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