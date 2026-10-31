MUDANÇA

Com Maju grávida do 1ª filho, saiba quem substituirá jornalista no ‘Fantástico’

Correspondente de Londres fica no lugar de Maju Coutinho

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 13:18

Maju Coutinho e Poliana Abrita Crédito: TV Globo

Grávida do primeiro filho, a jornalista Maju Coutinho precisará entrar em licença-maternidade a partir de janeiro de 2027.

Durante o período de afastamento de Maju, Poliana Abritta dividirá a apresentação do “Fantástico”, com Rodrigo Carvalho, correspondente da Globo em Londres. A informação divulgada pela coluna Play, do jornal O Globo.

Maju Coutinho e Poliana Abritta 1 de 6

“Está perto da hora de me recolher um pouquinho para viver o meu "Show da vida" particular. Malik vem chegando, e eu vou vivenciar esse momento sagrado honrando as mães que vieram antes de mim”, disse a apresentadora.

Maju também fez questão de ressaltar a parceria com Poliana no programa dominical. “Eu e a Poli construímos uma parceria que se comunica pelo olhar, e isso é ouro. Rodrigo, um jornalista competente, com olhar de correspondente internacional e uma versatilidade ímpar, vai cuidar muito bem dessa casa com ela enquanto eu estiver fora”.

Rodrigo Carvalho e Poliana Abrita Crédito: TV Globo