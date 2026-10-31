Com Maju grávida do 1ª filho, saiba quem substituirá jornalista no ‘Fantástico’

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Felipe Sena
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 13:18
Grávida do primeiro filho, a jornalista Maju Coutinho precisará entrar em licença-maternidade a partir de janeiro de 2027.
Durante o período de afastamento de Maju, Poliana Abritta dividirá a apresentação do “Fantástico”, com Rodrigo Carvalho, correspondente da Globo em Londres. A informação divulgada pela coluna Play, do jornal O Globo.
Maju Coutinho e Poliana Abritta
“Está perto da hora de me recolher um pouquinho para viver o meu "Show da vida" particular. Malik vem chegando, e eu vou vivenciar esse momento sagrado honrando as mães que vieram antes de mim”, disse a apresentadora.
Maju também fez questão de ressaltar a parceria com Poliana no programa dominical. “Eu e a Poli construímos uma parceria que se comunica pelo olhar, e isso é ouro. Rodrigo, um jornalista competente, com olhar de correspondente internacional e uma versatilidade ímpar, vai cuidar muito bem dessa casa com ela enquanto eu estiver fora”.
Rodrigo Carvalho, que já havia apresentado o “Fantástico” no final do ano passado, abriu o coração sobre o retorno. “Tenho muito carinho e admiração pela Maju e recebo essa missão com muita responsabilidade e senso de compromisso com a história do "Fantástico". Fui super bem recebido pela equipe e pela Poliana, que é uma grande parceira. Estou muito feliz em voltar, agora por alguns meses, e participar mais de perto da rotina de um programa tão emblemático, que faz parte da vida dos brasileiros há tantas gerações”.