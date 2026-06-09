SUFOCO!

Com malas pesadas, Giovanna Ewbank é deixada no meio de avenida movimentada e desabafa na web

Apresentadora estava ao lado da mãe em São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 16:01

Giovanna Ewbank Crédito: Reprodução/Instagram

Na manhã desta terça-feira (9), logo após desembarcar em São Paulo acompanhada de sua mãe, a stylist Deborah Ewbank, a apresentadora Giovanna Ewbank, de 39 anos, se viu no sufoco. O táxi que as duas pegaram começou a falhar no meio do trajeto, obrigando-as a saltar às pressas em uma das vias mais movimentadas da capital paulista.

Com o carro enguiçado e cercadas por um mar de bagagens pesadas na movimentada Avenida Roberto Marinho, mãe e filha precisaram conseguir um segundo veículo no meio do trânsito. Giovanna gravou os bastidores do perrengue em suas redes sociais e ironizou a situação com os seguidores: "Começou bem o dia. Gosto assim".

Giovanna Ewbank é deixada no meio de avenida movimentada 1 de 8

Apesar do estresse logo cedo, a rotina do dia seguiu bem. A artista explicou que, após resolver o problema e conseguir o segundo táxi, iria para casa descansar, passaria por uma consulta médica e, na parte da noite, pegaria um novo voo no aeroporto com destino a Nova York, nos Estados Unidos.