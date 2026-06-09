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Com malas pesadas, Giovanna Ewbank é deixada no meio de avenida movimentada e desabafa na web

Apresentadora estava ao lado da mãe em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 16:01

Giovanna Ewbank passa perrengue com táxi em SP
Giovanna Ewbank  Crédito: Reprodução/Instagram

Na manhã desta terça-feira (9), logo após desembarcar em São Paulo acompanhada de sua mãe, a stylist Deborah Ewbank, a apresentadora Giovanna Ewbank, de 39 anos, se viu no sufoco. O táxi que as duas pegaram começou a falhar no meio do trajeto, obrigando-as a saltar às pressas em uma das vias mais movimentadas da capital paulista.

Com o carro enguiçado e cercadas por um mar de bagagens pesadas na movimentada Avenida Roberto Marinho, mãe e filha precisaram conseguir um segundo veículo no meio do trânsito. Giovanna gravou os bastidores do perrengue em suas redes sociais e ironizou a situação com os seguidores: "Começou bem o dia. Gosto assim".

Giovanna Ewbank é deixada no meio de avenida movimentada

Giovanna Ewbank passa perrengue com táxi em SP por Reprodução/Instagram
Giovanna Ewbank passa perrengue com táxi em SP por Reprodução/Instagram
Giovanna Ewbank passa perrengue com táxi em SP por Reprodução/Instagram
Giovanna Ewbank passa perrengue com táxi em SP por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso, Bless, Titi, Giovanna Ewbank e Zyan por Reprodução / Redes Sociais
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em lua de mel na Itália por Reprodução / Instagram
Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso por Reprodução / Instagram
Giovanna Ewbank por Reprodução / Redes Sociais
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Giovanna Ewbank passa perrengue com táxi em SP por Reprodução/Instagram

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Apesar do estresse logo cedo, a rotina do dia seguiu bem. A artista explicou que, após resolver o problema e conseguir o segundo táxi, iria para casa descansar, passaria por uma consulta médica e, na parte da noite, pegaria um novo voo no aeroporto com destino a Nova York, nos Estados Unidos.

A viagem tem um significado especial para a artista, trata-se de uma jornada de autodescoberta antes de completar 40 anos. Casada com o ator Bruno Gagliasso e mãe de três filhos, Títi (12), Bless (11) e Zyan (5), Giovanna confessou que fazia muito tempo que não tirava um momento exclusivamente para si. "Escolhi viajar sozinha. Sem meus filhos, sem meu marido. Estou muito ansiosa, com um pouquinho de medo, mas vai ser muito bom", contou.

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